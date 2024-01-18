У Києві перейменували ще 40 об’єктів (перелік)

У Києві перейменували низку вулиць, зупинок та інших об’єктів в рамках процесу дерусифікації та з метою увіковічення українських захисників.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Рішення ухалили під час пленарного засідання 18 січня. Зокрема, Київрада перейменувала:

Печерський район:

вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;

скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком у присвоєно ім’я Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла;

скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім’я Миколи Мозгового.

Шевченківський район:

провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;

вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;

вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;

частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.

Святошинський район:

вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;

вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;

бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;

вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;

вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;

вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;

вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.

Дніпровський район:

вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;

вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;

вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;

вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.

Солом’янський район:

вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;

провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;

вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;

провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;

вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.

Подільський район:

вулиця Верещагіна – вулицю Ворзельська.

Голосіївський район:

вулиця Сєченова – вулиця Зої Бутенко.

Деснянський район:

безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву “площа Героїв Чернігова”;

вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.

Дарницький район:

вулиця Канальна – вулиця Гліба Бабича.

Оболонський район:

вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.

Крім того, у столиці перейменували 10 об’єктів залізничного транспорту. Зокрема, Київрада перейменувала:

залізничну станцію “Київ-Дніпровський” на залізничну станцію “Микільська Слобідка”;

зупинкову платформу “Рубежівський” на зупинкову платформу “Берестейська”;

зупинкову платформу “Зеніт” на зупинкову платформу “Куренівка”;

зупинкову платформу “Лівий Берег” на зупинкову платформу “Березняки”;

зупинкову платформу “Троєщина-2” на зупинкову платформу “Райдужний”;

зупинкову платформу “Троєщина” на зупинкову платформу “Воскресенка”;

зупинкову платформу “Київська-Русанівка” на зупинкову платформу “Русанівка”;

зупинкову платформу “Північна” станції “Київ-Пасажирський” на зупинкову платформу “Вокзальна”;

зупинкову платформу “Вишгородська” на зупинкову платформу “Пріорка”.

Крім того, залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка було присвоєно назву “Рибальський залізничний міст”. // УП