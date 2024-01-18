У Києві перейменували ще 40 об’єктів (перелік)

Published

У Києві перейменували низку вулиць, зупинок та інших об’єктів в рамках процесу дерусифікації та з метою увіковічення українських захисників.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Рішення ухалили під час пленарного засідання 18 січня. Зокрема, Київрада перейменувала:

Печерський район:

  • вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;
  • скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком у присвоєно ім’я Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла;
  • скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім’я Миколи Мозгового.

Шевченківський район:

  • провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;
  • вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;
  • вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;
  • частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.

Святошинський район:

  • вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;
  • вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;
  • бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;
  • вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
  • вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;
  • вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;
  • вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.

Дніпровський район:

  • вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;
  • вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;
  • вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;
  • вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.

Солом’янський район:

  • вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;
  • провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;
  • вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;
  • провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;
  • вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.

Подільський район:

  • вулиця Верещагіна – вулицю Ворзельська.

Голосіївський район:

  • вулиця Сєченова – вулиця Зої Бутенко.

Деснянський район:

  • безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву “площа Героїв Чернігова”;
  • вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.

Дарницький район:

  • вулиця Канальна – вулиця Гліба Бабича.

Оболонський район:

  • вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.

Крім того, у столиці перейменували 10 об’єктів залізничного транспорту. Зокрема, Київрада перейменувала:

  • залізничну станцію “Київ-Дніпровський” на залізничну станцію “Микільська Слобідка”;
  • зупинкову платформу “Рубежівський” на зупинкову платформу “Берестейська”;
  • зупинкову платформу “Зеніт” на зупинкову платформу “Куренівка”;
  • зупинкову платформу “Лівий Берег” на зупинкову платформу “Березняки”;
  • зупинкову платформу “Троєщина-2” на зупинкову платформу “Райдужний”;
  • зупинкову платформу “Троєщина” на зупинкову платформу “Воскресенка”;
  • зупинкову платформу “Київська-Русанівка” на зупинкову платформу “Русанівка”;
  • зупинкову платформу “Північна” станції “Київ-Пасажирський” на зупинкову платформу “Вокзальна”;
  • зупинкову платформу “Вишгородська” на зупинкову платформу “Пріорка”.

Крім того, залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка було присвоєно назву “Рибальський залізничний міст”. // УП

Like

Tags:

You may also like...