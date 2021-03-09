Гид потребителя: 5 сигналов о необходимости покупки очистителя воздуха

Очистители воздуха пока еще не успели стать незаменимым бытовым прибором. Их можно встретить далеко не во всех квартирах и домах. Однако популярность устройств стремительно растет. Повышение спроса на них обусловлено рядом причин.

Главная причина усиленного внимания к приборам для очистки воздуха — ухудшение экологической ситуации. В больших городах поддерживать оптимальные микроклиматические условия при помощи естественного проветривания почти нереально. Из улицы в жилища попадают выхлопные газы и другие не менее опасные вещества.

Понять, что в жилом помещении срочно нужно установить очиститель воздуха, можно по 5 признакам, отмечают эксперты компании WO.

Большое количество пыли

Пыль в квартире или частном доме появляется с пугающей скоростью, даже несмотря на частую уборку? Пылесосить приходится ежедневно, а иногда — по несколько раз на день? Вероятно, фильтр пылесоса не справляется с улавливанием микрочастиц бытовой пыли.

Решить проблему поможет функциональная «мойка воздуха» или электростатический очиститель с высокоэффективными фильтрационными элементами.

Сезонная аллергия

Для аллергиков очиститель воздуха — одно из лучших изобретений современности. Он защищает организм от пагубного воздействия бытовой пыли и пылевых клещей. Кроме того, девайс помогает купировать первые признаки сезонной аллергии на пыльцу или различные растения.

Дышать полной грудью благодаря очистителю может каждый. Главное — правильно его подобрать.

Линька животных

Владельцы домашних животных как никто другой знают, что такое линька. По крайней мере несколько раз в год им приходится прилагать максимум усилий, чтобы избавиться от «залежей» шерсти на полу, а также на коврах, под мебелью и в других труднодоступных зонах.

И если с крупными комками пылесос справляется на «ура», то мелкий ворс он часто пропускает. В таких ситуациях на помощь приходит очиститель.

Частая стирка с использованием моющих средств

Во время стирки испарения моющих средств (порошков, гелей) попадают в воздух. В небольших количествах они не могут сильно навредить человеческому здоровью. А вот их повышенная концентрация в воздушной массе может стать причиной:

насморка,

пересыхания слизистых оболочек,

неконтролируемого слезотечения.

Очиститель удаляет все опасные летучие частицы из воздуха всего за 1 рабочий цикл.

Попадание запахов из кухни в другие комнаты

Кухонная вытяжка невысокой мощности может не справляться с утилизацией сильных запахов. Ее эффективность снижается, если на кухне нет дверей. Ароматы еды быстро распространяются по всей территории жилища. Некоторые запахи впитываются в домашний текстиль «намертво».

Избавиться от съедобных запахов еще до того, как они «разлетятся» по дому или квартире, может очиститель.

Функциональность очистителя зависит от особенностей его конструкции, а также от стоимости, отмечают эксперты компании. Только для очистки воздуха подойдет монофункциональная недорогая модель, а для очистки и увлажнения специалисты советуют выбрать климатический комплекс из премиум-сегмента.