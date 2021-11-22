У Харкові 24 офіцери стали фахівцями з Bayraktar

У Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба відбувся випуск офіцерів льотного факультету. 24 випускники стали фахівцями з Bayraktar, повідомляється у відеосюжеті Військового телебачення.

Випускники обіймуть офіцерські посади в частинах безпілотної авіації Повітряних сил ЗСУ. Вони стали фахівцями з управління та обслуговування Bayraktar і нещодавно повернулися з Туреччини, де проходили підготовку на відповідних курсах.

Двоє з випускників мають бойовий досвід у зоні проведення операції об’єднаних сил на Донбасі.

Виконувач обов’язків начальника навчального закладу Віталій Тюрін зазначив, що застосування безпілотної авіації на сьогоднішній день – це не актуальність, а необхідність.

«Це вже не розкіш. Це просто необхідність. І якщо ми хочемо вести розмову про незалежність і недоторканність кордонів, то сьогоднішні випускники будуть ефективно використовувати ту зброю, яку їм буде довірено державою. Вони готові до цього», – сказав Тюрін.

Наступна партія курсантів розпочне підготовку з Bayraktar у Туреччині з 13 січня. // LIGA.net