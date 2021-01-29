Прокуратура відстояла в апеляції рішення про знесення самочинно збудованої багатоповерхівки на столичній Солом’янці
Завдяки наполегливій позиції Київської міської прокуратури постановою Шостого апеляційного адміністративного суду залишено без змін рішення суду першої інстанції, яким зобов’язано забудовника знести незаконну багатоповерхівку по вул. Августина Волошина у Солом’янському районі м. Києва.
Як повідомлялося раніше, земельна ділянка за вказаною адресою відноситься до земель садибної забудови і має обмеження в поверховості забудови (дозволена поверховість не більше 4 поверхів).
Разом із цим, в порушення вимог містобудівного законодавства забудовником здійснено будівництво багатоповерхового житлового будинку, який наразі налічує 7 поверхів.
У зв’язку з цим, столичною прокуратурою пред’явлено позов до окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою зобов’язати забудовника за власний рахунок здійснити знесення самочинно збудованого об’єкта нерухомого майна.
За наслідками розгляду справи суд погодився з доводами прокурора та позов задовольнив.
Вказане рішення було оскаржено забудовником, однак Шостий апеляційний адміністративний суд залишив апеляцію без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.
Таким чином рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про знесення самочинно збудованої будівлі набрало законної сили, вживаються заходи щодо його реального виконання.