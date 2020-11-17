Гид потребителя: Чем полезен сладкий перец?

Болгарский или сладкий перец уже давно знаком в нашей местности. Растение привезли из теплой Южной Америки, однако оно достаточно быстро прижилось в наших широтах и заняло свою нишу в народном хозяйстве и кулинарии. Многие считают, что купить семена перца и вырастить эту культуру самостоятельно – это отличный способ получить чистый и полезный продукт без «химии» и ГМО.

Как отмечают эксперты компании «Зеленый дом», сладкий перец имеет множество разновидностей. Разной бывает не только форма (узкая, коническая, круглая), но и цвет (от светло-зеленого до темно-красного). Эту овощную культуру употребляют как в сыром, так и вареном, жареном и запеченном виде.

Фото: зеленыйдом.укр

Перец – настоящий кладезь витаминов на вашем огороде

Содержание большого количества витамина А и С позволяют этому овощу быть одним из самых полезных продуктов на нашем столе. Такое сочетание полезных веществ, а также наличие фолиевой кислоты, витаминов группы В, калия, микро- и макроэлементов помогают укрепить иммунитет и положительно влияют на все функции организма.

А цвет плодов перца указывает на то, какого полезного элемента больше всего они содержат:

Красный – высокое содержание витаминов А и С. Исследования показали, что по содержанию аскорбиновой кислоты перец превосходит даже цитрусовые. Поэтому он особенно полезен в период простудных заболеваний. Желтый – изобилие калия. Этот элемент крайне необходим для стабильной работы сердца и нервной системы. Зеленый – в составе имеет хлорогеновую кислоту, которая положительно влияет на кровеносную систему.

Перец пользуется особой популярностью среди тех, кто придерживается диеты. В 100 граммах этого продукта содержится 25 ккал, а при этом еще и большое количество полезных веществ. Употребление данного овоща рекомендовано при болезнях сосудов, нарушении зрения и работы нервной системы, бессоннице, заболеваниях кожи и волос. Считается, что входящие в состав овоща вещество капсаицин разжижает кровь, понижает давление и стимулирует работу желудка.

Как хранить перец?

Многие запасаются столь ценным продуктом и на зимний период. Существует несколько способов хранения этого овоща. Самый известный – консервация. Также спелые плоды можно хранить в прохладном месте (+8-12°С) с высокой влажностью и при условии, что они будут пересыпаны опилками или песком. Многие используют также метод заморозки или сушки. Это позволяет использовать перец в различных вариациях при приготовлении горячих блюд.

Как видите, этот на первый взгляд простой и привычный овощ – просто незаменимый источник витаминов и клетчатки.