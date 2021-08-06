Похоронный шантаж: киевляне страдают от непомерных аппетитов компании «Петр Великий»
Компания «Петр Великий» Аллы Ландар использует свое монопольное положение на рынке ритуальных услуг Киева, чтобы получать сверхприбыли на погребении пациентов, умерших от COVID-19. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании «Апостроф».
Громкий скандал вокруг Ландар разгорелся еще весной 2020 года. Тогда известный волонтер Геннадий Друзенко заявил, что в киевском крематории якобы принимают умерших от COVID только с катафалков компании «Петр Великий», которая требует за свои услуги от 23 тыс. грн. Эту информацию подтверждают и родственники умерших от COVID жителей столицы.
Похожая ситуация, по данным СМИ, происходит и в Василькове.
По словам членов Общественного совета при КГГА Евгения Шкулия и Сергей Троценко, «Петр Великий» — единственная в Киеве фирма, которая арендует помещения под магазины похоронных товаров и услуг во всех моргах и других медицинских учреждениях, где есть патологоанатомические отделения.
«Здесь прослеживается коррупционная составляющая. Как может одна фирма находиться во всех моргах?» — говорит Евгений Шкулий.
По оценкам экспертов, реальная стоимость похоронных услуг в Киеве колеблется в диапазоне от 7 до 8 тысяч грн. В эту сумму уже заложена и прибыль ритуальных агентств. Компания «Петр Великий» берет с клиентов от 23 тысяч грн. Таким образом с каждого погребения Алла Ландар получает порядка 15 тысяч сверхприбыли, — отмечают в издании.
Tweet