Гид потребителя: дефекты печати струйных принтеров

На практике у струйных принтеров проблемы с печатью чаще всего возникают вследствие засыхания чернил при продолжительных перерывах в использовании. Недаром некоторые владельцы таких устройств шутят, что их аппараты как спортсмены: прекратил тренировки — через некоторое время потерял форму и набрал лишние килограммы. Накопить они могут только пыль и грязь, если не заниматься их чисткой и обслуживанием. Но факты упорно свидетельствуют, что основные причины ухудшения качества печати связаны именно с картриджами, отмечают специалисты сервисного центра «ЗИП».

Конечно, случаются неполадки и у других комплектующих печатающего устройства. В случае возникновения проблем в работе узлов и деталей эксперты советуют сразу обратиться в сервис по ремонту принтеров Canon и других популярных в нашей стране брендов. Правильная диагностика поможет разобраться, «где собака зарыта», и быстро восстановить работоспособность устройства. Давайте выясним, с какими дефектами печати чаще всего встречаются владельцы струйных принтеров, чем вызваны такие неисправности, и что делать в такой ситуации.

Засохли чернила в картридже

Такой «диагноз» можно поставить, если:

Принтер печатает только половину листа, или вообще выдает чистый отпечаток.

При печати образуются симметричные полосы белого цвета.

Значительно ухудшается четкость передачи изображения или текста.

Очистив картриджи можно избавиться от проблемы.

Поврежден шлейф на картридже

На расходнике снизу недалеко от сопел размещена оранжевая пластина с расположенными на ней контактами. Это и есть шлейф, а в случае его повреждений могут наблюдаться такие дефекты:

При печати лист выходит наполовину или полностью пустым. Принтер отказывается печатать одним или всеми цветами.

Если причина всего лишь в загрязнении шлейфа, то достаточно протереть его. В случае наличия поврежденных или перегоревших участков придется купить новый картридж.

Сопла в роли источника проблем

Увидеть, все ли нормально с соплами, можно с помощью лупы. Конечно, перед этим необходимо вытереть их. Если сопла повреждены, не остается ничего другого, как приобрести новый расходник. Симптомы подобной проблемы:

Появление при печати широких белых полос, размытых к краям листа.

Печать одного цвета прерывистыми линиями.

При печати тестовой страницы «пропадает» один цвет.

А вот если произошел естественный износ сопел, визуально обнаружить такой дефект без микроскопа просто невозможно. Но квалифицированные специалисты способны по полученному отпечатку тестовой страницы определить, что пора менять картридж. Сопла износились, если:

Наблюдается неровная печать линий, причем в некоторых местах. Присутствуют периодически расположенные пробелы или участки, насыщенность печати на которых гораздо ниже. У некоторых линий слишком маленькая толщина.

Качество чернил в картридже

Здесь прослеживается простая цепочка — если использовать некачественные, зато очень дешевые чернила, или не верно их подобрать, то это значительно ускорит естественный износ печатающей головки. Форма сопел со временем может измениться. Наблюдаемые дефекты совпадают с описанными выше симптомами, которые можно видеть при засыхании чернил. Для решения проблемы следует произвести глубокую очистку картриджа, причем желательно повторить процедуру несколько раз.

Разгерметизировалась печатающая головка

Такая проблема может вызвать дефекты печати цветных текстов и изображений. На самом деле причины разгерметизации могут быть различными, поэтому для устранения неисправности лучше всего обратиться в сервис. Придется заменить печатающую головку и картридж.