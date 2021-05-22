Гид потребителя: как делают машинную штукатурку

При ремонте просторных помещений имеет смысл привлекать к работе современную строительную технику. Наносимая при помощи автоматизированной станции машинная штукатурка не только ускоряет процесс обработки стен и потолков, но и позволяет существенно сэкономить на расходных материалах и оплате работы.

Европейская технология позволяет разгрузить человека, передав основные функции машине. Но подготовительные работы и часть производственных процессов все равно выполняют специалисты.

Сначала выполняется штробление стен, прокладывается проводка, крепятся все необходимые коммуникации. За два-три дня помещение очищают от грязи и пыли, устанавливают метки. В зависимости от материала стены желательно обработать грунтовкой, это делается для лучшего сцепления. Но это не обязательная процедура. Выступающие металлические элементы следует защитить антикоррозийным покрытием.

При выравнивании стен в углы монтируются профили, закрепляемые специализированными материалами. Если штукатурка наносится на стены с разными материалами (кирпич, гипсокартон, бетон), то лучше предварительно в местах стыка закрепить тонкую ячеистую армировочную сетку.

Работу по нанесению смеси начинают от углов, распределяя смесь по стене или потолку снизу вверх с небольшим нахлестом.

Затем технику сменяют человеческие руки. Нанесенный при помощи машины слой обрабатывают правилом, убирая все лишнее. Потом делают финишное выравнивание проводя шпателем сверху вниз. Если требуется абсолютно идеально ровная стена или потолок, то к делу подключают затирочную машину.

Все дело в технике

За выполнение основных этапов отвечает штукатурная станция. Перед работой ее настраивают. Требуется подключение к трехфазной сети и к водопроводу (можно при помощи насоса подключить к резервуару с водой). Сухую смесь засыпают в герметичный бак, заливают воду. Машина аккуратно перемешивает материалы, готовая смесь подается через нагнетательный шланг.

Оператор при помощи пистолета быстро наносит смесь на стену или потолок. Чтобы в процессе работы не было потеков производители добавляют в состав загустители. Работа проводится быстро, без лишнего мусора и пыли.

Машина небольших размеров выполняет только базовые операции по смешиванию сухого материала с водой и нанесению готовой штукатурки на обрабатываемую поверхность. С ее обслуживанием может справиться один работник.

Большие станции могут создавать наливные полы, наносить изоляционную штукатурку, раствор для кладки, делать внешнюю штукатурку — «шубу». Есть модели способные в автоматическом режиме подавать краску или делать затирку.