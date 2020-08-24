Гид потребителя: как обустроить детскую комнату для девочки

Планируя начало ремонта комнаты для ребёнка, нужно помнить, что дизайн комнаты для девочки отличается от такового для мальчика. Кроме того, имеет значение и возраст ребёнка – обустройство комнаты для маленькой девочки не должно быть таким, как для первоклашки, а тем более как для девочки-подростка.

Специалисты компании I-Mebli, рассказывают о том, что можно сделать более оптимально, с точки зрения бюджета и удобства.

Маленькую детскую кроватку заменит кровать подростковая, а подушки с рюшами и аксессуары заменят более строгие аналоги.

Перед началом обустройства нужно определиться с цветовой гаммой детской комнаты. Считается, что основным цветом в её оформлении должен быть розовый и его оттенки, особенно это касается подросткового возраста. Но полагаться на такие рекомендации как на безоговорочное руководство к действию не стоит.

Скорее всего, в комнату девочки подойдут любые светлые цвета мягких тонов, отмечают специалисты компании. Чтобы уменьшить вероятность ошибки при выборе, желательно перед окончательным принятием решения спросить у самого ребёнка, каким цветом она хотела бы оформить свою комнату. Окончательно определившись с цветовой гаммой, можно приступать к покупке материалов и ремонту.

В первую очередь нужно определиться с отделкой потолка и стен. Для этого лучше всего подойдут бумажные обои, потому что отделку стен рекомендуется менять раз в несколько лет, чтобы она ребёнку не успела надоесть, а обои из бумаги являются одним из самых дешёвых отделочных материалов, и их замена не будет сильно отражаться на финансовом положении семьи.

Приобретая обои, нужно обязательно узнать, каков химический состав красителей, которыми они окрашены, так как комнату для детей нужно оформлять только экологически чистыми материалами.

Другим вариантом отделки стен и потолка может быть их окраска. Но перед окраской их нужно тщательно выровнять и оштукатурить, чтобы на них не было даже малейших неровностей, которые очень хорошо видны на окрашенной поверхности.

Если в комнате проживает двое детей, можно купить кровать двухъярусную недорого сегодня стоят такие изделия различных отечественных производителей. Такое решение сэкономит и бюджет и место в комнате.

Освещение комнаты должно быть по возможности природным, поэтому лучше, если её окно будет выходить на юг. Светильники, которые будут освещать комнату в тёмное время суток, должны быть размещены на потолке, кроме того у кровати нужно установить ночник, а на столе для игр и учёбы – настольную лампу.

Пол в детской лучше покрывать современными материалами. Для этого лучше всего подойдут ковролин и линолеум. У линолеума обязательно должна быть толстая подложка, благодаря чему пол будет всегда тёплым. Если же пол решено покрывать ковролином, то следует выбирать его с коротким ворсом, чтобы он собирал как можно меньше пыли.

Если не считать дизайна, который влияет на чисто эстетическое восприятие детской ребёнком, то оформление комнаты для девочки мало чем отличается от такого же процесса при оформлении комнаты для мальчика.