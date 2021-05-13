Гид потребителя: как организовать переезд наилучшим образом

Когда пришло время переезда из старого дома или квартиры, важно правильно все спланировать и продумать. Перемещение личных вещей само по себе не является очень проблематичным — больше времени уходит на то, чтобы решить, что компания-перевозчик или вы можете сделать во время домашнего переезда и как должны выглядеть внутренние приготовления.

Если вы осуществляете переезд квартиры в Киеве и его окрестностях, вы можете выгодно воспользоваться услугами множества фирм, оказывающих услуги по перевозке вещей, варьирующиеся от частного переезда до переезда офиса, складирования и уборки при переезде, а также еще более гибких решений, которые некоторые компании могут адаптировать для вас, отмечают специалисты транспортной компании Biggy.

Организуйте свой переезд наилучшим образом

Независимо от того, в чем потребуется помощь в процессе переезда, и независимо от того, переезжаете ли вы в квартиру или дом, опытный и профессиональный персонал всегда готов удовлетворить ваши потребности. Обычно услуга по переезду квартир в Киеве ориентирована как на частные дома, так и на многоквартирные дома и включает не только первый этап в форме планирования, но, конечно, также на основных работах, грузчики загружают, транспортируют, разгружают и перевозят. Кроме того, некоторые компании также берут на себя дополнительную работу, если вы предпочитаете избегать каких-либо забот.

Упаковка

Если вы чувствуете, что хотите самостоятельно позаботиться о части переезда из своей квартиры / дома, это сегодня можно решить без проблем. Компания-перевозчик даже может предоставить коробки для перевозки и упаковочный материал, чтобы в переезд прошел максимально гладко, отмечают эксперты Biggy. Правильная упаковка вещей для облегчения распаковки поможет оптимально осуществить перевозку. Ниже приведен список примеров уровней обслуживания, которые могут быть включены в задания по переезду:

Стандартная упаковка (погрузка, транспортировка, разгрузка, переноска на месте). Перемещение и уборка при перемещении. Перемещение, распаковка и распаковка с очисткой или без очистки. Переезд и разборка мебели. Переезд, включая полную или ограниченную часть распаковки, выполняемой рабочими.

Подготовьтесь к переезду

Если вы решите распаковать все свои вещи самостоятельно, может быть полезно прислушаться к советам специалистов — как для облегчения вашей работы, так и для транспортной компании по мере приближения переезда.

оберните стекло и посуду упаковочной бумагой;

упаковывайте только половину коробки с тяжелыми предметами, такими как книги, и оставляйте буклеты для одеял, подушек и легких предметов;

пометьте все коробки и укажите, в какую комнату они предназначены;

упакуйте незакрепленные детали для мебели и закрепите их скотчем или веревкой;

ценные вещи упакуйте в специальную сумку. Ювелирные изделия, часы, фотоаппараты и другие ценные вещи лучше всего упаковывать в сумку, которую вы носите сами;

не стесняйтесь сделать схему того, где в доме / квартире будет находиться большая мебель, чтобы ее можно было сразу поставить на место.

Невозможно избежать того факта, что вам, как частному лицу, обычно лучше всего участвовать на протяжении всего процесса переезда, не отвлекаясь от работы.