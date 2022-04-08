Гид покупателя: на что обратить внимание при выборе насоса для скважины

В большинство загородных территорий, будь то дача или коттедж, нужно оборудовать специальными скважинами для удобства и автоматизации подачи воды. При этом самих скважинных насосов, очень много и купить сегодня их можно в любом магазине. Различаются они по многим параметрам, например, способу установки, размерам, мощности, принципу действия и т.д. Чтобы знать, какой насос для скважины выбрать для своего участка, следует иметь представление не только об их видах, но и об особенностях самих скважин. Обо всем этом рассказывают эксперты компании Pedrollo.

Параметры скважин

Каждая скважина по-своему уникальна и для каждой необходим свой скважинный насос. Ее ширина, глубина, укрепление стен и илистость дна всегда разные, потому, чтобы подобрать правильное насосное оборудование, нужно знать ее параметры. Если шахта бурится «с нуля» специалистами, то все эти данные должны быть предоставлены заказчику. Если же нужно оценить состояние уже имеющейся скважины, то можно воспользоваться следующим приемом:

1) Привязать к длинной веревке небольшой груз;

2) Опустить его на самое дно, поднять на поверхность;

3) Измерить глубину самой шахты и высоту водного столба;

4) Померить ширину скважины и диаметр обсадной трубы/колец (внутренний) ;

5) Подключить любой насос, откачать максимально быстро определенное количество воды и определить дебит скважины (скорость заполнения шахты).

Стандартные скважины в обычном загородном доме составляют 30-50 м в глубину, тогда как артезианские могут быть и 100 м и более. Чем глубже шахта, тем больше ее дебит, чище вода и меньше ила на дне. Бывают так же и небольшие скважины до 10-15 м, в таком случае для обеспечения водоснабжения можно спокойно использовать поверхностные насосы.

Виды скважинных насосов

Ключевым вопросом при выборе скважинного насоса в Украине является тип его монтажа. Для неглубоких шахт вполне подойдут поверхностные насосы, которые ставятся рядом. Но так как они достаточно шумные и не приспособлены к нестандартным климатическим условиям (например, дождь), то их эксплуатация в автономном режиме крайне затруднительна. Конечно же, существуют и пригодные для этого поверхностные модели, но, как правило, их стоимость достаточно велика и в комплексе необходимо использовать автоматику для насоса. Автоматика гарантирует стабильную работу насоса, предотвращая перепады давления воды в системе.

Чаще всего, из-за глубокого залегания водоносного слоя, приходится бурить глубокую шахту, для чего потребуется купить погружной насос для скважины. Они более мощные, менее шумные и не производят вибраций. Такое оборудование оснащено полным спектром защиты и автоматики, потому работать они могут круглосуточно без прямого участия человека.

Типы всасывающего механизма

В скважинных насосах используют два типа механизмов – центробежный и помповый. Центробежными оснащаются практически все погружные приборы, поскольку вибрация (а ее, как мы помним, в таких насосах нет) на глубине может повредить не только насос, но и стенки шахты. В их основе лежит принцип центрифуги, при котором вода поднимается наверх из-за разницы давления в центре камеры и по ее бокам.

В помповых (или вибрационных) скважинных насосах всасывание происходит за счет сокращения поршнем специальной диафрагмы. Из-за подвижности устройства очень сложно погасить колебания, потому ставят их в основном на поверхностные насосы. Такой тип считается менее эффективным по КПД, зато более доступным по цене.

На рынке представлены насосы для скважин многих производителей с разной стоимостью, качеством и техническими характеристиками, но не многие из них сочетают в себе все эти факторы.