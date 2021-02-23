Стерненка засудили за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури – Порошенко

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Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка – це не просто вибіркове правосуддя, а наслідок впливу поплічників Януковича-Портнова на Офіс Зеленського.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив п’ятий Президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.

Стерненка засудили за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури &#8211; Порошенко

Він звертає увагу, що особам, проти яких запроваджені санкції за фінансування тероризму, досі не вручені підозри. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.

“Представникам п’ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред’явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув’язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам із створення Новоросії”, – нагадав Петро Порошенко.

“Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це — наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим”, – констатує п’ятий Президент.

“Вимагаємо від Зеленського усунути вплив п’ятої колони на ДБР, прокуратуру та суди, для чого в першу чергу — очистити Офіс Президента від портновських посіпак. А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм”, – резюмує лідер “Європейської Солідарності”.

Нагадаємо, Одеський суд присудив Сергію Стерненку 7 років ув’язнення з конфіскацією майна. // «Прямий»

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