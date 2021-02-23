Стерненка засудили за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури – Порошенко

Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка – це не просто вибіркове правосуддя, а наслідок впливу поплічників Януковича-Портнова на Офіс Зеленського.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив п’ятий Президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.

Він звертає увагу, що особам, проти яких запроваджені санкції за фінансування тероризму, досі не вручені підозри. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.

“Представникам п’ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред’явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув’язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам із створення Новоросії”, – нагадав Петро Порошенко.

“Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це — наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим”, – констатує п’ятий Президент.

“Вимагаємо від Зеленського усунути вплив п’ятої колони на ДБР, прокуратуру та суди, для чого в першу чергу — очистити Офіс Президента від портновських посіпак. А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм”, – резюмує лідер “Європейської Солідарності”.

Нагадаємо, Одеський суд присудив Сергію Стерненку 7 років ув’язнення з конфіскацією майна. // «Прямий»