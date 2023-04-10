Рівненська міськрада припинила право на користування земельними ділянками для УПЦ МП
Сьогодні на позачерговій сесії Рівненська міськрада підтримала рішення про припинення права користування УПЦ (МП) земельними ділянками на території громади.
Про це повідомляє у Telegram мер Рівного Олександр Третяк.
За словами міського голови, Рівненська міськрада також звернулася до Верховної Ради, уряду, Управління служби безпеки України в Рівненській області щодо заборони діяльності УПЦ (МП) в Україні.
“Неприпустимо, щоб під час війни в державі функціонувала церква, яка благословляє російських солдат на вбивства українців”, – прокоментував рішення Олександр Третяк. // LB.uaTweet