Гид потребителя: как правильно носить золотую печатку?

Ювелирные изделия любят все. Мужчины не исключение. При этом, мужские модели всегда лаконичны и сдержанны. Нередко имеют интересную историю происхождения, поскольку большинство аксессуаров появилось еще в Древнем Египте. Именно мужчины этой древней цивилизации первыми начали носить украшения.

По данным сайта https://zolotoyvek.ua/ — золотая печатка, одно из самых покупаемых изделий мужчинами. Специалисты компании раскрывают правила ношения этого ювелирного изделия, а также делятся популярными способами сочетания украшения с одеждой и другими аксессуарами.

На каком пальце носить золотую печатку?

Впервые традиция носить украшение на левой руке появилась в Древнем Египте. Золотая печатка — атрибут жреческой власти. Жрецы носили украшение на безымянном или указательном пальце, чтобы доказать свою принадлежность к божественному. В Средние Века золотая печатка нужна была, чтобы поставить свою подпись на документах или сургуче. Ввиду прагматичной функции, украшение носили на среднем пальце или на цепочке на шее. В современном столетии строгих правил ношения нет, однако психологи утверждают, что золотая печатка на определенном пальце может изменить настроение и характер человека, например:

если золотая печатка на мизинце, она добавляет человеку изысканности и уникальности, поскольку таким образом украшение носили исключительно знать и участники тайных сообществ;

если носить украшение на безымянном пальце, можете таким образом привлечь удачу и везение в любом вашем деле, но лучше выбирать нестандартные дизайны (девушки буквально подсознательно смотрят на безымянный палец правой руки);

золотая печатка на среднем пальце также способна привлечь удачу в бизнесе и везение в самых рискованных мероприятиях, однако, просим относиться к этому скорее как к суеверию, нежели аксиоме.

На большом и указательном пальце украшение носят чаще всего молодые парни. Таким образом, они акцентируют внимание на украшении. Также, если хотите показать миру свою драгоценность, стоит носить украшение на ведущей руке.

Золотая печатка: как правильно сочетать аксессуары?

Как отмечают эксперты компании, актуальные правила ювелирного стиля уже ничего не запрещают, но баланс в украшения все равно должен быть. В частности, они рекомендуют прислушаться к стилистам: