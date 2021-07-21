Гид потребителя: как уберечь камеру айфона от повреждений

Настала пора отпусков и, конечно же, качественных снимков. Ведь кто не любит фотографировать? Как для фотографий, флагманом соотношения качества и стоимости смартфона в 2021 году стал iPhone 11. Производители Apple оснастили iPhone 11 несколькими камерами, которые все так же, как и в предыдущих моделях, находятся на небольшом возвышении от задней панели корпуса. Выступ составляет, примерно 1 — 4 мм.

По этой причине, когда мы кладем на стол наш телефон, стекло камеры царапается. Как следствие, снимки — мутные и засвеченные. Так что, давайте не забывать, что камера требует тщательного ухода. Ведь в свою очередь, мало задумываемся о том, что наше устройство требует заботы. Пренебрежение базовыми средствами ухода чревато пятнами и полупрозрачными полосами на готовых снимках.

О чем важно помнить, чтобы камера вашего айфона служила долго, рассказывают специалисты сервисного центра. Во — первых, не забываем о том, что линзы желательно протирать раз в день от грязи и пыли. Для начала, обзаведитесь специальными мягкими салфетками и жидкостью для очистки дисплея. Приобрести можно в любом магазине мобильной техники. Во — вторых, следить, чтобы стекло на камере не контактировало с острыми предметами в кармане, беречь от ударов.

В третьих, чехлы со специальной задвижкой на камеру, будут прекрасным решением для защиты стекла вашей камеры от царапин и ударов.

На рынке аксессуаров довольно много довольно прочных чехлов. В таком случае, камера будет утоплена в пластик/силикон и зацепить ее случайно становится сложнее. Существует еще один способ, дабы защитить стекло вашей камеры от увечий — приобрести специальное стекло/пленку. Стоимость подобного аксессуара всего 2 доллара, подбирается исходя из модели, чтобы защита была незаметна.

Помните, что при покупке устройства бу или нового , внимательно осматривайте корпус вашего смартфона, экран iPhone 11 и заднюю панель, на наличие царапин, пыли под камерой или сколов. Помните, что грамотный подход к покупке нового айфона — залог долгой службы вашего телефона. Не забудьте задать вопрос консультанту, есть ли олеофобное покрытие на вашем стекле камеры. Ведь это специальная пленка нанометровой толщины, на которой не остаются следы от пальцев и оно прекрасно отталкивает грязь, влагу и пыль.

И наконец, если стекло все же разбилось, то не стоит переклеивать его самостоятельно и своими руками менять модуль камеры, дисплей или заднюю панель. Обратитесь в сервисный центр Apple, где специалисты качественно устранят все неполадки, выполнив ремонт с гарантией от 3 месяцев.