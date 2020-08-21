Гид потребителя: как выбрать подходящую компанию по прокату авто

Личный автомобиль позволяет решить все вопросы, связанные с поездками на работу или по другим важны делам. Но ни одно транспортное средство не будет все время на ходу – внезапные поломки, прохождение СТО и мелкие ДТП заставляют владельцев на время отказаться от комфорта и пересесть на общественный транспорт, который в эпоху пандемии также не вызывает чувства безопасности. Поэтому, многие путешественники и командировочные, предпочитают брать автомобиль в аренду. И если туристы едут на юг то прокат авто в Николаеве, Одессе или Херсоне, станет хорошей отправной точкой для расширения кругозора отдыхающего. Эксперты компании CATCAR рассказывают о том, как правильно выбрать компанию по прокату авто.

Что учитывать во время выбора компании по прокату авто?

В Украине такую услугу предоставляют десятки и сотни разных специализированных фирм, что позволяет сравнить условия, и выбрать наиболее качественный сервис. Чтобы не ошибиться с выбором, специалисты советуют обращать внимание на несколько важных нюансов:

периодичность техосмотров – убедитесь, что вы арендуете полностью исправное авто;

количество машин в автопарке – чем больше выбор машин, тем больше шансов найти наиболее подходящий вариант;

сроки проката – большинство компаний, например в Николаеве, предлагают аренду на сутки, месяц или даже несколько месяцев;

наличие страхового полиса – обязательно уточните у менеджеров информацию о наличии этого документа.

Опытные компании, которые уже не первый год сдают авто в прокат, обычно предлагают сразу несколько категорий машин. У них можно взять в аренду микроавтобусы, легковые модели, внедорожники и т.д. Клиенту остается только подобрать нужную модель по типу и стоимости.

Частная фирма или крупная компания?

«Услуги проката авто в Николаеве сейчас предлагают небольшие частные фирмы и крупные компании. Судя по многочисленным отзывам клиентов, лучше отдать предпочтение известным крупным компаниям. Этот вариант хоть и дорогостоящий, но более надежный.» — отмечают специалисты.

У небольших частных предприятий более привлекательные условия, поскольку они хотят иметь хоть какие-то преимущества перед крупными фирмами. Но, с ними нужно быть особенно внимательными, поскольку под доступной ценой могут скрываться различные скрытые и неочевидные платежи. Отличить проверенную компанию по прокату авто от недобросовестной можно по нескольким характеристикам:

отзывчивый персонал;

наличие машин всех видов, начиная с бюджетных моделей и заканчивая машинами элитного класса;

наличие хорошего сайта с отзывами и понятных и прозрачных контрактов.

Организации с отменной репутацией часто делают интернет-ресурсы, на которых покупатель может просмотреть все предлагаемые автомобили, ознакомиться с ценами, условиями проката и другими важными нюансами. В онлайн-режиме также можно легко и быстро создать заявку. Клиенту остается только найти оптимальный вариант и оформить заказ.