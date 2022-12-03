У складі Православної церкви України з’явилась нова структура – монастир «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра»

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Про це повідомили в Православній церкві України.

“1 грудня 2022 р. було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української православної Церкви (Православної церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205)”, — йдеться в повідомленні.

У ПЦУ зазначили, що “з метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московському патріархату” священний синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (постанова №30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної церкви релігійної організації – чоловічого монастиря “Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра”.

Тоді ж синод доручив митрополиту ПЦУ Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів із проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення – для монастирської діяльності.

“Митрополит Київський і всієї України за посадою є священноархімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням синоду блаженніший митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу”, — написали в ПЦУ. // Букви