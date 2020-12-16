Гид потребителя: какие датчики есть в современной стиральной машине

Количество и различные типы датчиков в автомобилях и смартфонах упоминаются часто и, безусловно, их количество впечатляет. Однако использование датчиков во многих других областях также увеличивается. Бытовые приборы, которые не меняются так часто, как автомобили и смартфоны, могут удивить многих людей различными функциями датчиков и типами датчиков, используемых в последних разработках. Их добавление повышает эффективность и надежность, открывает новые возможности и создает все более умные устройства. Один из примеров — современная стиральная машина, которая сегодня должна присутствовать в каждом доме.

Современная стиральная машина высокого класса может иметь до 14 циклов стирки, отмечают специалисты компании Макси. Несколько датчиков вносят свой вклад в тонкие и некоторые не очень тонкие различия между разными циклами стирки и вариантами интеллектуальных функций в каждом цикле. Датчики также обеспечивают обнаружение неисправностей, чтобы предупредить пользователя о проблемах.

Первым и наиболее заметным приложением для восприятия является сенсорный экран. Высокочувствительные емкостные сенсорные датчики начинаются с электродной пленки с проводящим покрытием на стеклянной панели. Прикосновение к поверхности, даже через перчатки, снижает емкость и позволяет обнаруживать несколько точек касания. Для правильной интерпретации прикосновений требуется контроллер сенсорного экрана.

Это всего лишь один пример интеллектуальных функций, добавленных в новейшие приборы.

Датчики помогающие следить за состоянием и процессом стирки

В современных стиральных машинах, особенно в моделях высокого класса, несколько датчиков обеспечивают мониторинг в реальном времени и обратную связь, чтобы сократить или улучшить определенные функции. В дополнение к новейшим сенсорным экранам, есть и такие датчики:

Температуры.

Датчик положения ротора.

Уровня воды.

Датчик грязи.

Фотоэлектрический датчик.

Датчик давления.

Датчик вибрации.

В то время как датчик давления может отслеживать уровень воды, датчик силы измеряет вес полезной нагрузки в начале цикла стирки. Датчик приближения проверяет, что дверь закрыта и заперта перед запуском. Обнаружение дисбаланса в стиральных машинах обеспечивает датчик вибрации с помощью пьезоэлектрической пленочной технологии. В сушильной части стиралки датчик влажности может контролировать влажность процесса и останавливать сушилку, когда одежда высохнет, вместо того, чтобы работать дольше и потреблять больше энергии.

Еще одно измерение, которое может предоставить полезную информацию, — это измерение расхода воды. Это может быть выполнено с помощью датчика Холла на датчике потока лопастного типа.

Возможно, самым простым измерением является определение того, открыта или закрыта дверь. Для этой функции часто используются герконы.