Кабмін запровадив додаткові перевірки для власників авто

Власників авто перевірятимуть за Державним реєстром санкцій.

В Україні вирішили посилити перевірки фізичних та юридичних осіб у сервісних центрах МВС. Тепер під час реєстрації транспортного засобу його власника перевірятимуть за Державним реєстром санкцій. Ці зміни передбачені на зупинку №744, яку Кабмін затвердив 25 червня поточного року.

Якщо буде встановлено факт застосування санкцій проти фізичної чи юридичної особи, то працівник сервісного центру повинен відмовити у наданні послуг, якщо вони порушують обмеження.

Крім того, він зобов’язаний інформувати уповноважений підрозділ МВС.

Нагадаємо, що серед основних положень мобілізаційного закону є положення про обмеження права на керування транспортними засобами для тих, хто ухиляється від виконання обов’язків на вимогу ТЦК та СП. // Дзеркало тижня