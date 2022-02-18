Гид потребителя: Какие преимущества у ручной переноски для малышей

Рождение ребенка — это большое событие для молодых родителей. Но, кроме радости и восторга, это также и большая ответственность, необходимо приложить много усилий, чтобы малышу было уютно и комфортно. Обустройство детской комнаты и спального места отходит на второй план, потому что прогулки на свежем воздухе очень важны для детей в любом возрасте, после них ребенок будет нагуливать аппетит и лучше спать.

Типы колясок для прогулки

В первые дни жизни малыша, как правило, вывозят на улицу в специальной люльке с высокими бортами, после полугода уже можно смело сажать ребенка в прогулочные модели. Но бывают ситуации, когда нужно выехать в другой район города или за его пределы, в таком случае коляска будет очень неудобным вариантом, она занимает много места, с ней не везде можно проехать (учитывая, что придется подниматься на высокий этаж без лифта). В такой ситуации отличным вариантом станет люлька для новорожденных. Такое устройство представляет собой отдельный модуль без колесной основы, она легко помещается в одной руке, благодаря чему молодая мамочка может без лишних хлопот путешествовать куда угодно. Стоит обратить внимание на то, что такая переноска не предназначена для использования в автомобиле в качестве специализированного кресла.

Преимущества люльки для новорожденных

В отличие от слинга или «кенгурушки» такая переноска имеет отличную устойчивость, и малыша в ней можно спокойно оставлять одного. То есть ребенок не упадет и не скатится. При выборе люльки необходимо обратить особое внимание на следующие критерии:

качество материала. В первые месяцы жизни важно, чтобы у малыша не было раздражений и аллергических реакций, поэтому стоит выбирать модели из натурального сырья;

нижняя основа (днище). В данном случае оно должно быть очень плотным и твердым. Для удобства лучше купить дополнительный матрас, чтобы ребенку было более комфортно;

ручки. Эта составляющая должна быть очень прочной и удобной. В случае длительного переноса рука не устает. Лучше всего, чтобы крепления были сделаны из металла, а не из пластика.

В зависимости от сезона использования нужно выбирать комплекты, которые имеют специальные накидки от дождя и противомоскитные сетки. Для защиты от солнца на люльке есть специальный козырек, который регулируется с помощью нажатия одной кнопки. Особых требований по возрасту ребенка для люльки нет, все зависит от его комплекции и веса. В случае, когда малыш может уже самостоятельно сидеть, лучше переносить его на руках.