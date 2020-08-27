В российской марионетке «ДНР» ввели смертную казнь

В самопровозглашенной «Донецкой народной республике» введена смертная казнь.

Об этом говорится в докладе «Права человека в контексте правосудия по уголовным делам, связанным с конфликтами в Украине апрель 2014 — апрель 2020» Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), передает УНН.

«УВКПЧ обеспокоено также тем, что «Донецкая народная республика» ввела смертную казнь. УВКПЧ известно о двух случаях, где «суд» «Донецкой народной республики» постановил смертный приговор, однако по состоянию на дату этого доклада эти «приговоры» не были выполнены. Тем не менее, они продолжают вызывать беспокойство, так как в первые годы конфликта вооруженные группы уже проводили казни», — сообщили в УВКПЧ.

Отмечается также, что нормативная база, регулирующая «уголовное судопроизводство» на территории, контролируемой «Донецкой народной республикой», была разработана в 2014-2015 годах на основе Уголовно-процессуального кодекса Украины 1960 года (с изменениями, внесенными 29 июня 2001 года) , а не Уголовного процессуального кодекса Украины 2012 года.