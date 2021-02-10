В Киеве запускают систему фиксации нарушений ПДД на полосе общественного транспорта

Об этом на брифинге заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, первой камерой, которая заработает в данном режиме, станет установленная в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36.

Белошицкий считает, что система фото- и видеофиксации уже доказала свою эффективность — количество ДТП с пострадавшими и погибшими удалось снизить втрое.

«Чтобы эта система заработала, была проведена титаническая работа. И техническая сторона системы фото- и видеофиксации, и законодательная составляющая, все приведено в ответственность украинскому законодательству», — добавил офицер, которого цитирует пресс-служба МВД Украины. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»