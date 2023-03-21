Временная защита в Румынии: юристы об особенностях и преимуществах

К основным способам въезда на территорию Румынии в 2023 относят временную защиту или просьбу об убежище. Юристы миграционной компании Migronium рассмотрели особенности румынской программы временной защиты: кто может воспользоваться ей, какие преимущества и права она предоставляет.

Временная защита в Румынии: в чем особенности программы

Стоит отметить, что подать документы на получение временной защиты можно и после въезда на территорию Румынии. Заявители могут воспользоваться программой предоставления временной защиты, а затем оформить ВНЖ Румынии. В миграционной политике страны существует список категорий людей, которые могут обращаться к властям за убежищем:

граждане Украины, которые проживали на территории этой страны до 24 февраля 2022 года;

лица, не являющиеся гражданами Украины, которые до вышеуказанной даты уже получили международную защиту;

члены семьи людей, которые входят в первые две категории. При этом в Румынии временную защиту дадут независимо от того, сможет ли заявитель безопасно вернуться на родину;

граждане других стран, которые до 24 февраля 2022 года, на законных основаниях проживали на территории Украины, вели бизнес, работали, учились и пр. и теперь не могут вернуться к месту своего проживания.

Каким образом можно получить временную защиту Румынии

Для этого необходимо обратиться в компетентные органы — центры по оказанию помощи тем, кто просит об убежище. При обращении за помощью специалисты сделают вашу фотографию, после чего внесут данные в базу. Необходимо предоставить следующую информацию о себе:

ФИО полностью;

дата рождения;

пол, национальность и гражданство;

сведения о семейном положении;

информация о родственниках;

актуальный адрес в Румынии.

После этого заявителю дадут статус временной защиту. При этом вы получаете большое количество прав: на получение медицинской помощи, на трудоустройство (можно устраиваться как к физическим, так и юридическим лицам), получение льгот от государства, если нет собственных средств на проживание и пр. Также по окончании процедуры вам дадут специальный документ, который предоставляет вам право на легальное проживание на территории Румынии в течение определенного промежутка времени. После получения статуса временной защиты вы обязуетесь соблюдать румынское законодательство.

В каких случаях могут исключить из временной защиты

Власти периодически проверяют людей, которые уже получили временную защиту в Румынии. В некоторых случаях заявителя могут полностью исключить из временной защиты. Вот основные причины этого:

заявитель совершил преступление против человечества или военное преступление;

вы совершали тяжкие преступления еще до въезда на территорию Румынии;

вы совершили действие, которое противоречит целям и правилам ООН.

Также власти Румынии могут исключить вас из временной защиты, если есть все основания считать вас угрозой национальной безопасности страны. Такое часто бывает, например, если заявитель отбыл срок за тяжкое преступление.

При необходимости заявитель сам может запросить разрешение на возвращение в родную страну. Румынские власти только поддержат такое решение. Далее до истечения срока временной защиты заявитель может вновь обратиться к румынским властям и запросить разрешение на возвращение в Румынию.

Какие права получает лицо в статусе временной защиты

Люди, которым одобрили временную защиту, получают широкий список прав. Рассмотрим их подробнее:

право на работу — если вы получили временную защиту, то вас могут принять на работу на основании вида на жительство. При этом не требуется предоставлять визу или специальное уведомление. Устроиться на работу могут даже те люди, у которых нет сертификатов и дипломов. Они могут написать специальное заявление о том, что прошли соответствующее обучение и не имеют судимостей;

право на образование — люди, получившие временную защиту, могут воспользоваться правом на бесплатное образование. Для этого нужно письменно обратиться в университет и оставить заявку. Если учебное заведение примет заявителя, то последний может обучаться за счет финансирования со стороны государства.

Люди, которым одобрили статус временной защиты, могут пользоваться и другими правами. Например, правом на получение качественной и полноценной медицинской помощи. Заявитель также может воспользоваться правом на воссоединение семьи. Можно воссоединиться с супругой или супругом, матерью или отцом и пр.

Широкие права предоставляются и школьникам — они могут учиться совершенно бесплатно, пользоваться бесплатным транспортом, получать необходимые ресурсы бесплатно (например, школьные принадлежности, товары, одежда и пр.). Заявители также получают право на прохождение бесплатных курсов румынского языка.