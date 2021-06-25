В ближайшие трое суток аномальная жара в Киеве спадет, погода изменится

Об этом сообщила в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

«Для июня это достаточно аномальная погода. Мы вчера побили рекорд месяца в Киеве — 35,5 градуса в июне, и сегодня температура тоже держится где-то у такой отметки. Поэтому вчера и сегодня — это температурный рекорд для Киева. Такие температуры, 35 градусов и выше, характерны для июля и начала августа», — отметила она.

На вопрос, когда можно ожидать дождей, Голеня ответила:

«Дождь будет. В ближайшие трое суток погода изменится. Будет падать жара благодаря холодному атмосферному фронту, который уже сегодня приблизился к западным областям, а в последующие трое суток пройдет по всей территории Украины, вызывая кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, порывы ветра и шквалы 15-20 метров в секунду. И даже местами град».

По словам синоптика, изменение погоды будет достаточно неблагоприятным, «поскольку такой контраст — снижение температуры будет на 10-12 градусов».

Напомним, ранее аномальные дожди наблюдались в Мариуполе Донецкой области, в городе выпала месячная норма осадков. Город частично остался без света, многие дома были затоплены.