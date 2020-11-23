Прокуратура забезпечила виплату державної грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на майже на ₴100 тис.  

Лисичанська місцева прокуратура Луганської області заявила позов до Луганського окружного адміністративного суду про визнання протиправною бездіяльності відділу освіти військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ та зобов’язання виплатити одноразову грошову допомогу випускникам загальноосвітніх закладів міста з числа дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування.

Під час вивчення стану дотримання соціальних і майнових прав дітей-сиріт, які перебувають на обліку Служби у справах дітей, встановлено, що посадові особи відділу освіти не вжили заходів щодо виплати 7 дітям вказаних категорій належної їм державної грошової допомоги у розмірі не менше 6 прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку – близько 14 тис. гривень.

Загальна сума, яка мала бути виплачена випускникам загальноосвітніх навчальних закладів міста, складає майже 100 тис. гривень.

У вересні 2020 року, з огляду на порушення посадовцями ст. 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», а також враховуючи неспроможність дітей самостійно відстоювати свої майнові права, на їх захист встала прокуратура.

Під час розгляду справи у суді суб’єктом владних повноважень добровільно вжито заходи до усунення порушень та виплачена дітям

одноразова грошова допомога, у зв’язку з чим провадження у справі закрито.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури