Гид потребителя: критерии оценки трех составляющих настоящей пиццы

Правильное тесто — это 60% успеха пиццы. Остальные 40% поровну распределены между соусом и начинкой. Вооружившись надежными критериями оценки всех трех составляющих, специалисты Monopizza, которые по словам почитателей готовят самую вкусную пиццу в Днепре, рассказывают о том, какой должна быть настоящая пицца.

Основа: американский и итальянский вариант

Классическую закуску готовят на тонком тесте, которое поддерживает начинку, деликатно оттеняя вкус. Пиццу на толстой основе называют американской. Это сытное блюдо, где пышная, пропитанное соусом тесто играет ведущую роль.

Вне зависимости от толщины при выборе нужно обратить внимание на качество ингредиентов и способ запекания:

1. Пластичное, мягкое и ароматное тесто готовят дольше суток на натуральной закваске. Живые дрожжи — приемлемый вариант, сухие — выход на крайний случай.

2. Традиционно для итальянской пиццы используют муку из мягких сортов пшеницы мелкого помола. Современные пиццайоло отдают предпочтение полезному для здоровья цельнозерновому сырью.

3. В электрической печи тесто доходит до готовности равномерно, а дровяная придает блюду неповторимый аромат. Использование пекарского камня предотвращает подгорание и растрескивание.

Кроме закваски и муки, в тесто добавляют соль и специи. Оливковое масло первого отжима — обязательный ингредиент тонкой итальянской версии. В пышной американской допустимо использовать другой вид масла и сахар.

Соус: только натуральный

Для самой вкусной пиццы этот ингредиент готовят из свежих или консервированных помидоров с добавлением специй и средиземноморских трав. Насыщенность томатной пасты затмевает ароматы начинки и основы, вкусовые пропорции будут нарушены. Кетчупу и майонезу здесь тоже не место.

Для изделий с рыбой, морепродуктами или артишоками, наряду с томатным, подходит сливочный, горчичный соус или чесночный руй.

Начинка: лучше меньше

Десяток составляющих — первый признак плохой пиццы. В качественном продукте гармонично соединены вкус и текстура, но не более пяти компонентов:

свежие или вяленые томаты;

мясные деликатесы — пепперони, салями или прошутто;

овощи и грибы;

моцарелла.

Использование необычных ингредиентов — риск, ведь может либо испортить блюдо, либо превратить в кулинарный шедевр. Удачные эксперименты проходят не так часто, но все же есть несколько интересных и вкусных вариантов:

груша и голубой сыр;

морепродукты, сливочно-чесночный соус и петрушка;

шпинат, яйцо и брынза;

тунец и маринованные овощи.

У правильной пиццы ингредиенты равномерно покрывает основу, плотно расположены и не скользят. Тонкая начинка — признак жадного пиццайоло, толстая — неквалифицированного.

Самая вкусное блюдо — это трио из воздушного теста на закваске, натурального томатного соуса и сбалансированных по вкусу и текстуре ингредиентов. Каждый элемент выполнен превосходно, а вместе создают неповторимую симфонию. Им