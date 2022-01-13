Синоптик: прогноз погоди на вихідні 15-16 січня

Цей вікенд не потішить приємною погодою для прогулянок, тому Sinoptik.ua радить українцям відпочивати вдома, в колі сім’ї та друзів. За гостинним столом або переглядом гарного фільму до будь-яких погодних примх буде байдуже.

Погода на вихідні на Півночі та в Центрі

У північних та центральних областях країни вихідні будуть незатишними, з хмарною погодою та денною температурою від 0 до -4 °С. У суботу опадів зранку практично не буде, а вдень можливий дрібний сніг, який закінчиться до вечора. Вдень у неділю опади не прогнозуються. Ночі будуть помірно морозними (до -5–7 °С), у Сумській та Полтавській областях пройде мокрий сніг.

Прогноз погоди 15–16 січня у південних регіонах

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях небо майже цілодобово буде затягнуте хмарами, але обійдеться без опадів. Удень стовпчики термометрів покажуть до +3–6 °С, уночі — близько 0 °С. Зверніть увагу: через сильний вітер (до 11 м/с) у суботу на вулиці буде сльотаво, так що одягайтеся тепліше.

Погода на Заході України

Вдень у суботу та неділю у західних областях очікується хмарна погода з проясненнями при температурі близько 0 °С. Уночі з 15 на 16 січня можливі помірні морози: до -7–8 °С на Закарпатті та близько –4–5 °С в інших областях. Сніголавинна обстановка в Карпатах на вихідних сприяє активному відпочинку. На трасах у Львівській області можна спокійно кататися на лижах та бордах. В Івано-Франківській та Закарпатській областях зберігається помірний ризик сходження снігових лавин, тобто тільки на крутих схилах і лише при великих навантаженнях.

Погода у східних регіонах

За даними Sinoptik.ua, у суботу на Сході країни вдень буде близько 0 °С, уночі — до -2–3°С. У неділю буде трохи холодніше: вдень термометри покажуть -1–3 °С, уночі — до -6 °С. У Донецькій та Луганській областях 15–16 січня падатиме дрібний сніг.

Погода на понеділок

На Півдні тиждень розпочнеться з температури +4–6 °С та хмарної погоди з проясненнями. У західних, північних та центральних областях погода на початку тижня буде сніжною, за температури близько 0 °С. У східних областях очікується нульова температура, у Харківській та Дніпропетровській областях пройде невеликий сніг.

Народні прикмети 15–16 січня

У день пам’яті Серафима Саровського, 15 січня, наші пращури спостерігали за хмарами: якщо ввечері їх було багато, чекали на відлигу. А якщо бачили, що сороки ховаються під покрівлю, готувалися до сильних снігопадів. Дивилися на небо й 16 січня: якщо вітер швидко гнав хмари, незабаром мали прийти хуртовини.