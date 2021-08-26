Зеленскому доложили об «очистке» в «органах»: аж Европа обзавидуется…

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине идет процесс очистки в правоохранительной системе. Глава государства отметил, что процесс очищения уже приблизился к «классному результату».

Зеленский заявил, что Украина достигла лучшего результата в очистке правоохранительной системы, чем некоторые страны Европы.

«Сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очистки. Мы близки к классному результату. Я считаю, что у нас сейчас результат лучше, чем у некоторых других европейских государств«, — сказал президент.