Гид автомобилиста: неисправности автомобилей Audi

Когда-то Audi quattro стал автомобилем, от которого принято отсчитывать новейшую историю легковых машин. И сейчас немецкие автомобили Audi заслуженно пользуются популярностью, отличаясь высоким качеством и производительностью.

Однако со временем даже с ними могут возникнуть некоторые проблемы. В большинстве случаев решить их поможет Интернет, разборка Ауди и хороший автомастер, который заменит необходимые детали. Специалисты отмечают, что в Audi, впрочем, как и во многих других автомобилях, существуют ряд типичных неисправностей.

Список возможных поломок в автомобилях Audi

Существует несколько типичных проблем, которые чаще всего возникают у машин Audi. Они касаются:

Расхода масла. В большинстве моделей Audi используются не слишком надежные поршневые кольца, которые быстро теряют эффективность. Из-за этого двигатель начинает расходовать масло в большом количестве;

Помпы и термостата. Эти элементы системы охлаждения могут достаточно рано выйти из строя. Водяной насос может потечь или зашуметь, а термостат просто отказать;

Опор силового агрегата. При недостаточно аккуратной езде опоры могут не выдержать и сломаться. Характерными признаками их неисправности есть вибрация на холостых оборотах двигателя и загрязнение одной из опор маслом;

Роботизированной КПП. В ней может выйти из строя управляющий блок, шлейф проводки и клапан в системе охлаждения;

Рулевого управления. Довольно часто руль в машинах Audi со временем становится более тугим, а во время поворотов появляется посторонний шум. Причиной может быть неисправный шарнир рулевого вала;

Передней подвески. Со временем во многих автомобилях Audi начинают стучать шарниры рычагов передней подвески. В таком случае их можно поменять либо заменить сайлентблоки.

Чтобы избежать этих или каких-либо других проблем с автомобилем этой марки, его необходимо регулярно проверять на техобслуживании.

Какие автомобили Audi чаще ломаются

Как и у любого производителя, у Audi есть модели, которые требуют более бережного отношения. К таким авто относятся:

Audi TT — у этой модели довольно часто выходит из строя электроника;

Audi Q5 — такая машина со временем начинает потреблять больше масла;

Audi A4 — в этом автомобиле нередко возникают проблемы с двигателем.

Только своевременный техосмотр, ремонт и замена неисправных запчастей, деталей обеспечит комфортное и безопасное использование автомобиля.