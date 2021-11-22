Гид потребителя: минеральная и минерализованная вода — в чем разница

Еще несколько десятков лет тому назад вопрос выбора питьевой воды не стоял так остро, как сегодня. Водопроводная с каждым годом становится все хуже, а необходимость регулярного употребления, конечно же, остается. Вариантов питьевой Н2О много. Какой из них выбрать? Эксперты компании «Хвиля Здоров’я» помогают разобраться в деталях.

Минеральная и минерализованная: в чем разница

Минеральной называется вода, добытая из подземных источников, зачастую из артезианских скважин. Название свое она получила за присутствие в составе минералов. В зависимости от их концентрации идет классификация на столовую, минеральную и лечебную. Частота потребления этих видов отличается. Вода на дом, которую можно заказать у некоторых поставщиков является столовой, поэтому подходит для ежедневного питья, приготовления еды, горячих напитков. Компания-поставщик должна гарантировать ее качество и своевременную доставку. Минеральную можно пить время от времени. За счет высокой концентрации в ней солей, есть риск их отложения в почках в виде песка и камней. Лечебная – самая «сильная», поэтому ее пьют курсами и только по назначению врача.

Особенности артезианской минеральной воды:

добывается из скважин с глубины 250 м или более;

разливается в бутылки практически на месте добычи;

очищается от примесей, которые могут находиться в слоях водного горизонта.

Минерализованной называют ту, которая искусственно обогащена минералами. Для достижения определенных параметров концентрации требуемых компонентов вводят соли кальция, магния, натрия. Даже при том, что минерализованная вода будет иметь схожий с минеральной химический состав, ее свойства окажутся значительно менее полезными для организма.

Искусственная вода

Конечно, ее не производят на заводах и в лабораториях. Обычную воду, которая течет из-под крана, тщательно очищают, и получается питьевая Н2О без примесей. Однако в ней и полезного ничего нет – просто прозрачная жидкость, которая не принесет организму ничего, впрочем, и не повредит тоже.

Родниковая вода: почему она опасна

Принято считать, что родниковая, колодезная Н2О самая полезная и вкусная, отлично утоляет жажду. С учетом того, в каком количестве сегодня осуществляются выбросы химикатов в почву – это вызывает сомнения.

В большинстве случаев колодезная и родниковая Н2О подходят разве что для технических целей, пить такую воду без проверки ее на органолептические показатели очень опасно, ведь в ней могут быть возбудители кишечных болезней. Помимо них, в воде иногда присутствуют:

удобрения и пестициды, которые с грунтовыми водами разносятся на сотни километров;

мазут и другие технические масла;

стоки, особенно если родник разрабатываются с нарушением санитарных норм;

тяжелые металлы;

разного рода болезнетворные бактерии.

Последствиями регулярного потребления будут:

мочекаменная болезнь;

нарушение работы печени, почек;

проблемы в функционировании пищеварительной системы;

инфицирование кишечной палочкой и другими видами микроорганизмов;

отравление с тяжелыми последствиями.

Полезной может быть только та вода, которая взята вдали от большого населенного пункта, и то только при условии, что водный пласт проходит на глубине несколько десятков метров.

Фильтрованная вода

Использование для очистки Н2О фильтров в домашних условиях – неплохой вариант. Применяя специальные устройства, можно устранить неприятный привкус, избавиться от примесей, смягчить, минерализировать. Пить такую легко и приятно. Однако есть и недостатки, среди них:

постоянные затраты на покупку новых картриджей: чем хуже исходное качество воды, тем чаще придется покупать такие расходники;

фильтрация убирает не только вредные, но и полезные природные компоненты.

Это касается как простого кувшина-фильтра так и более сложных систем очистки.