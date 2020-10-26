Гид потребителя: полировка автомобильных фар своими руками

Со временем поверхность фар автомобиля мутнеет и хуже пропускает свет. Это происходит из-за того, что на них с большой скоростью попадают песок, грязь, дорожные реагенты, мелкие камешки, которые оставляют микроцарапины. Устранить их можно с помощью полировки.

Перед такой работой эксперты советуют дважды подумать, так как для такой работы нужно иметь опыт, что бы не повредить автомобиль. Специалисты компании JS-TUNING, которые делают, в том числе и полировку фар в Киеве, рассказывают о том как выполняется такая работа.

Начало работы

Перед работой фары надо вымыть и осмотреть для выявления трещин, сломов крепежей и поиска других проблем. Для устранения царапин придется использовать наждачную бумагу, чтобы избавиться от мутноватости, достаточно полироли. Кроме них, могут понадобиться вода и тряпка из микрофибры. Чем хуже состояние пластика и чем больше на нем повреждений, тем меньшей должна быть зернистость (в пределах от 800 до 2000 грит). Новичкам лучше взять шкурку с большей зернистостью.

Перед полировкой фар поверхность вокруг них защищают малярным скотчем и бумагой, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, которое очень легко поцарапать и нанести более сложный вред, как например счесать слой краски. Сначала используется шкурка с самой меньшей зернистостью, в конце — с самой большой. Наждачную бумагу смачивают и затем легкими движениями, без нажима, не задерживаясь надолго на одном участке, обрабатывают пластик. После работы с минимальной зернистостью фару насухо вытирают и с помощью шлифовальной машинки или вручную наносят полироль. Завершают процедуру нанесением защитной полироли взамен снятого защитного слоя.

Если все сделано правильно и на поверхность не попала грязь или песок, то с нее уйдут мелкие царапины, потертости и помутнения, и отполированная фара будет лучше пропускать свет. Поздравляем, вы успешно справились с выполнением и ваш свет может улучшится от 5 до 50. Все зависит от изначального состояния оптики.

Другие варианты для улучшения прозрачности фар

Так же фары можно отвезти на полировку в местный автосалон который занимается подобными работами и получить уже через 1-2 часа готовую фару с прозрачным стеклом. Стоимость таких работ колеблется от нескольких сот гривен до нескольких тысяч с уже оклеенными в бронепленку фарами. Результат такой работы обезопасит оптику на несколько лет от трещин и сколов, а гарантия даст уверенность, что работа выполнена качественно.