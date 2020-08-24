У центрі Києва проходить Марш захисників України, в якому беруть участь тисячі людей.

Спочатку учасники Маршу, серед яких родичі загиблих на фронті бійців, героїв Небесної Сотні і полонених, діючі військовослужбовці, ветерани російсько-української війни та волонтери, зібралися поблизу університету Тараса Шевченка.

Далі, сформувавши колону, рушили по Хрещатику до Європейської площі.

Учасники скандують “Герої не вмирають! Вмирають вороги!”, “Слава Україні! Героям слава”, “Дякуємо!”.