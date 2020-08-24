Фото: Євген Войніч, #Букви
Фото: Ян Доброносов, #Букви
У центрі Києва проходить Марш захисників України, в якому беруть участь тисячі людей.
Спочатку учасники Маршу, серед яких родичі загиблих на фронті бійців, героїв Небесної Сотні і полонених, діючі військовослужбовці, ветерани російсько-української війни та волонтери, зібралися поблизу університету Тараса Шевченка.
Далі, сформувавши колону, рушили по Хрещатику до Європейської площі.
Учасники скандують “Герої не вмирають! Вмирають вороги!”, “Слава Україні! Героям слава”, “Дякуємо!”.
Фото: Євген Войніч, #Букви
Фото: Ян Доброносов, #Букви