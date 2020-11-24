Гид потребителя: важность ситемы отопления и ее правильной установки

Отоплением является столь привычный для современных пользователей вид инженерной системы, который часто встречается в объектах разного назначения. Система отопления − это одна из многочисленных сетей, целью которой является обеспечение ежедневного комфорта для людей.

Как отмечают специалисты экспертов компании Vip Design, данная сеть является весьма важной инженерной системой, необходимой для нашей жизни.

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Монтаж отопления − это очень важный этап при возведении новых жилых объектов или прочих зданий. Отопление под ключ должно быть выполнено максимально качественно и грамотно, так же как и установка прочих систем, таких как горячее и холодное водоснабжение, газ, электричество, канализационная и вентиляционная система, интернет и т.д. Установка отопления способствует значительному снижению энергоресурсов, уверяют специалисты компании.

Этапы монтажа отопления

Для того чтобы разработать и выполнить установку системы отопления, понадобится от нескольких недель до 1 месяца. Время проведения работ определяется особенностями объекта, монтажом системы, количеством комнат, необходимым оборудованием, степенью сложностью прокладки коммуникаций, а также прочими нюансами. Стоимость на монтаж отопительной системы определяется сложностью выполненных работ и рассчитывается в индивидуальном порядке для каждого конкретного случая. Перед выполнением монтажных работ необходимо получить все официальные документы, где прописаны обязанности сторон, и разработать проектную документацию.

Этапы:

изучаются особенности объекта, где планируется установка отопления, и определяются примерные характеристики системы на основании требований заказчика;

составляется официальный договор, в котором отображается перечень будущих работ, сроки их исполнения, цена проекта, оплата, перечень гарантийных обязательств и т.д.;

разрабатывается проектная документация, где основой является техническое задание, привязанное к объекту. Подсчитываются расходы на приобретение оборудования, расходных материалов и выполненные работы;

осуществляется установка системы отопления, входящего оборудования и коммуникаций;

следующим этапом является выполнение пуско-наладочных работ, испытаний и выполнение общей проверки всех узлов и элементов. В случае исправности системы, она готова к эксплуатации;

гарантийное и сервисное обслуживание отопительной системы.

При выполнении монтажа системы отопления, по мнению экспертов компании Vip Design, в первую очередь должны соблюдаться все правила безопасности.