В Украине планируют запретить одноразовую посуду, судки и ватные палочки

Только 9 % пластика, изготовленного за всю историю существования, переработано

В июне был подписан Закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины», на очереди — одноразовые пластиковые изделия. В Украине уже разработали законопроект об ограничении оборота и производства пластиковой продукции одноразового использования, его должны зарегистрировать в Верховной Раде до конца октября.

Об этом сообщил Роман Абрамовский, глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, — передает Информатор.

В документе прописаны запреты на производство, ввоз на территорию Украины и введение в оборот одноразовых пластиковых изделий:

соломинок;

столовых приборов (вилки, ложки, ножи, ложки, палочки, шпажки, мешалки для напитков);

посуды (тарелки, стаканы и т.д.);

палочек для содержания воздушных шаров и основа для них;

гигиенических ватных палочек;

ёмкостей для пищи и напитков (например, контейнеры);

крышек от емкостей для напитков;

емкостей для пищи и напитков из вспененного пенополистирола;

изделий из оксобиоразлагаемого пластика. Эта продукция на рынке уже имеет альтернативы.

«Также предлагаем ввести маркировку для некоторых изделий, содержащих пластик, но пока не попадают под запрет. В частности, для: влажных салфеток, средств личной женской гигиены, подгузников, табачных изделий с фильтрами. Новая маркировка будет «маячком» для потребителей, такая продукция имеет негативное влияние на окружающую среду, поэтому лучше уменьшить её использования или вообще отказаться», — рассказал Абрамовский.

Все запреты должны вступить в силу через год после принятия законопроекта. За это время к новым требованиям смогут приспособиться производители, импортеры и объекты торговли.

К слову, только за последние 50 лет мировое производство пластика возросло в 20 раз. По оценкам экспертов, к 2035 году его количество увеличится вдвое, а к 2050 году — в 4 раза. Однако только 9 % пластика, изготовленного за всю историю существования, переработано. 12 % — сожжены, остальные до сих пор находится в окружающей среде.