В Украине планируют запретить одноразовую посуду, судки и ватные палочки
Только 9 % пластика, изготовленного за всю историю существования, переработано
В июне был подписан Закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины», на очереди — одноразовые пластиковые изделия. В Украине уже разработали законопроект об ограничении оборота и производства пластиковой продукции одноразового использования, его должны зарегистрировать в Верховной Раде до конца октября.
Об этом сообщил Роман Абрамовский, глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, — передает Информатор.
В документе прописаны запреты на производство, ввоз на территорию Украины и введение в оборот одноразовых пластиковых изделий:
- соломинок;
- столовых приборов (вилки, ложки, ножи, ложки, палочки, шпажки, мешалки для напитков);
- посуды (тарелки, стаканы и т.д.);
- палочек для содержания воздушных шаров и основа для них;
- гигиенических ватных палочек;
- ёмкостей для пищи и напитков (например, контейнеры);
- крышек от емкостей для напитков;
- емкостей для пищи и напитков из вспененного пенополистирола;
- изделий из оксобиоразлагаемого пластика. Эта продукция на рынке уже имеет альтернативы.
«Также предлагаем ввести маркировку для некоторых изделий, содержащих пластик, но пока не попадают под запрет. В частности, для: влажных салфеток, средств личной женской гигиены, подгузников, табачных изделий с фильтрами. Новая маркировка будет «маячком» для потребителей, такая продукция имеет негативное влияние на окружающую среду, поэтому лучше уменьшить её использования или вообще отказаться», — рассказал Абрамовский.
Все запреты должны вступить в силу через год после принятия законопроекта. За это время к новым требованиям смогут приспособиться производители, импортеры и объекты торговли.
К слову, только за последние 50 лет мировое производство пластика возросло в 20 раз. По оценкам экспертов, к 2035 году его количество увеличится вдвое, а к 2050 году — в 4 раза. Однако только 9 % пластика, изготовленного за всю историю существования, переработано. 12 % — сожжены, остальные до сих пор находится в окружающей среде.
Напомним, в Украине приняли закон, согласно которому объекты розничной торговли, заведения общепита и сфера обслуживания обязаны отказаться от полиэтилена. Предлагаем начать адаптироваться к жизни без родного: «Пакетик нужен?» и найти альтернативу.