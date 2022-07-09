Рада підтримала можливість списання кредитів на знищене під час війни майно

Верховна Рада проголосувала за основу законопроект № 7441-1 щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії рф.

Про це повідомив народний депутат, голова податкого комітету парламенту Данило Гетманцев у Telegram, пише УНН.

«Сьогодні Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7441-1 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, які втратили майно у зв’язку з веденням бойових дій», — зазначив Гетманцев.

Раніше нардеп повідомляв, що цим законопроєктом «залежно від місцезнаходжнення майна та можливості офіційної фіксації пошкоджень визначаються дії як позичальників, так і кредиторів, внаслідок яких кредит буде або «заморожено» до отримання передбачених законодавством компенсацій, або прощено (у випадку, коли зруйноване єдине житло позичальника або його єдиний автомобіль)».

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом уточнюються норми Податкового кодексу України щодо визначення суми

боргу (кредиту) платника податку за кредитом, що підлягає прощенню (анулюванню).

За інформацією Гетманцева, цей законопроект передбачає: