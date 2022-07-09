Рада підтримала можливість списання кредитів на знищене під час війни майно
Верховна Рада проголосувала за основу законопроект № 7441-1 щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії рф.
Про це повідомив народний депутат, голова податкого комітету парламенту Данило Гетманцев у Telegram, пише УНН.
«Сьогодні Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7441-1 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, які втратили майно у зв’язку з веденням бойових дій», — зазначив Гетманцев.
Раніше нардеп повідомляв, що цим законопроєктом «залежно від місцезнаходжнення майна та можливості офіційної фіксації пошкоджень визначаються дії як позичальників, так і кредиторів, внаслідок яких кредит буде або «заморожено» до отримання передбачених законодавством компенсацій, або прощено (у випадку, коли зруйноване єдине житло позичальника або його єдиний автомобіль)».
Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом уточнюються норми Податкового кодексу України щодо визначення суми
боргу (кредиту) платника податку за кредитом, що підлягає прощенню (анулюванню).
За інформацією Гетманцева, цей законопроект передбачає:
- встановлення, що сума боргу платника податку за кредитом, що підлягає прощенню згідно з нормами законопроекту, не включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб;
- встановлення, що безнадійною заборгованістю визнається заборгованість позичальника за кредитом, що підлягає прощенню згідно з законопроєктом, що забезпечить рівноважне значення прощених сум для кредитора;
- встановлення випадків та ознак, за яких позичальник може звернутися до кредитора із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором споживчого кредиту;
- уточнення видів майна, яке є предметом застави за кредитами, які підлягають замороженню або прощенню;
- розмежування кредитів на ті, що підлягають замороженню і ті, що підлягають прощенню;
- охоплення передбаченими законопроектом процедурами житлового майна, яке було придбано не у кредит у фінансової установи, а із розстроченням або відстроченням платежів безпосередньо у забудовника;
- визначення порядку повідомлення та підтвердження позичальником (його представником) кредитору щодо статусу зруйнованого або пошкодженого майна;
- встановлення порядку дій кредитора при отриманні заяви позичальника залежно від статусу майна.
- передбачення механізму компенсації кредитору прощених позичальнику сум.