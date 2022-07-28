Рада підтримала закон про особливі гарантії для громадян Польщі

Громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після прийняття Закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Верховної ради Ярослава Желізняка.