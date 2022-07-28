Рада підтримала закон про особливі гарантії для громадян Польщі

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Громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після прийняття Закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Верховної ради Ярослава Желізняка.

Закон передбачає громадянам Польщі:

  • права на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців, держреєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків
  • провадження господарської діяльності
  • здобуття освіти, соцвиплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.

Відповідно до закону громадяни Польщі матимуть право на окремі соцвиплати, які передбачені законодавством України.

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