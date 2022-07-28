Рада підтримала закон про особливі гарантії для громадян Польщі
Громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після прийняття Закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Верховної ради Ярослава Желізняка.
Закон передбачає громадянам Польщі:
- права на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців, держреєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків
- провадження господарської діяльності
- здобуття освіти, соцвиплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.
Відповідно до закону громадяни Польщі матимуть право на окремі соцвиплати, які передбачені законодавством України.