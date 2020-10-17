В Украине за 29 лет незаконно приватизировали более 5 млн. га земли

По его словам, «дерибан» начался в 2001 году, когда ввели процесс «бесплатной приватизации».

Более 5 млн гектаров земель в Украине были незаконно выведены в частную собственность за годы независимости с помощью «бесплатной приватизации».

Об этом заявил глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко в эфире «Свобода слова Савика Шустера»

По его словам, «дерибан» земель начался в 2001 году, когда в Украине ввели Земельный кодекс и процесс «бесплатной приватизации». А в 2002-м внесли изменения в закон о местном самоуправлении и забрали право у общин распоряжаться землей.

С тех пор, говорит Лещенко, в Украине образовались чиновничьи кланы, которые использовали свой админресурс для незаконной приватизации земель.

Уже с 2010 года такие земли оформлялись как «земли личного крестьянского хозяйства». Под такой формулировкой земли не подпадали под мораторий, их можно было свободно продавать.

«Покупай, продавай, иностранцу отчуждай — что угодно. Вышли на режим дерибана, который измеряется европейскими странами на территории нашего государства», — сказал глава Госгеокадастра.

Лещенко отметил, что таким образом в частную собственность попали участки по 2 га, где находится газ, запасы лития, янтаря и других полезных ископаемых, которые являются собственностью украинского народа.

Он пообещал, что в следующем году все данные о владельцах земли сельскохозяйственного назначения выведут в электронный реестр.

Также в 2021 году депутаты хотят принять закон о национальных структурах геопространственных данных, согласно которым в свободном доступе будет информация о регистрации земли, которая попала в частную собственность.

«Мы покажем всех: регистрацию, когда получили, когда были в должности, на кого оформляли и на кого из членов своей семьи, покажем 5-месячных детей, на которых оформляли, их кумовьев-братьев-сестер. А самое главное — мы покажем «сетки» сложившихся латифундий в частной собственности, которые измеряются сотнями тысяч гектаров земли на территории Украины», — отметил глава ведомства.

Например Лещенко рассказал, что в Винницкой области с 2014 года было выведено более 80 тысяч гектаров земли в частные руки. По его словам, за этим стоят пять семей, связанных между собой.

По словам руководителя Госгеокадастра, по состоянию на 16 октября более 300 уголовных производств по бесплатной приватизации земель уже сформированы и переданы в правоохранительные органы.

Напомним, в октябре этого года Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной собственности в коммунальную. В апреле Зеленский подписал закон о рынке земли, который предусматривает отмену моратория на ее продажу. // LB.ua