Глава МЗС Фінляндії підписав документ про вступ країни в НАТО

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто підписав документ про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

Церемонія відбулася перед камерами в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє “Європейська правда”.

Хаавісто назвав цей момент історичним. За його словами, приблизно в цей же час Туреччина передає держсекретарю США рішення про ратифікацію членства Фінляндії.

Ці кроки знімають останні бюрократичні перешкоди на шляху Фінляндії до НАТО і дозволять генеральному секретарю Єнсу Столтенбергу офіційно запросити Фінляндію приєднатися до Альянсу. Очікують, що він це зробить незабаром.

Після цього синьо-білий прапор країни піднімуть поруч із прапорами союзників. Він майорітиме між прапорами Естонії та Франції. Офіційна церемонія вступу Фінляндії в НАТО розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Фінляндія стане 31-м членом Північноатлантичного альянсу 4 квітня після рекордно швидкого завершення процесу ратифікації вступу до оборонного союзу.