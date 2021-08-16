Гид путешественника: что в походе может заменить матрас

Многих манит возможность бросить все обыденные дела и провести выходные или отпуск в туристическом походе. Это шанс оздоровиться, зарядиться положительными эмоциями. Но одного энтузиазма для этого мало, ведь нужно еще подготовить снаряжение, чтобы не нуждаться ни в чем, чувствуя себя на привалах максимально комфортно.

Начинать нужно с подходящей палатки, после чего дело доходит до спального мешка. Затем остается подобрать к нему удобный коврик, который является своеобразной заменой полноценному матрасу и служащий теплоизоляцией между холодной землей или камнями и спиной туриста. Это также позволяет немного сгладить неровность поверхности и избавиться от очевидного дискомфорта. Если вы отправляетесь в поход на более чем 2-3 дня, то однозначно стоит присмотреть себе карематы, советуют специалисты, работающие в АЛАНТУРЕ — компании занимающейся снаряжением для туризма.

О разновидностях

Добиться повышенного комфорта и теплоизоляции удается благодаря пористой структуре, чем толще такая прослойка, тем лучше, — отмечают эксперты компании.

Все изделия такого типа делятся на три подкатегории:

надувные;

вспененные;

войлочные.

Последние быстро вышли из обихода с учетом быстрой намокаемости, высокого веса.

А вот надувные довольно популярны среди любителей выбраться на природу с палаткой. Они бывают как обычными, так и самонадувающимися, здесь разница в типе клапана, отдельных особенностях строения. Стандартные модели чем-то схожи с пляжными матрасами и требуют небольшого насоса под рукой. С вариантами, надувающимися в пассивном режиме, все немного интересней. Это комбинация предыдущего решения и обычных ковриков. Когда вы их разворачиваете и открываете клапан, полая структура постепенно наполняется воздухом самостоятельно.

Что касается вспененных, то здесь также есть несколько подвидов. Это полиэтилен с закрытыми порами, этиленвинилацетат, изолон – у каждого есть свои сильные стороны. Например, изолон – это более плотная и толстая версия первого варианта, к которому также иногда добавляют фольгу для дополнительной изоляции. ЭВА имеют еще более плотную структуру, поры на порядок меньше. А вот полиэтилен наиболее распространенное решение с низкой ценой и высокой долговечностью, но посредственной теплоизоляцией.

О характеристиках

Прежде чем купить такой туристический матрас, важно учесть еще несколько особенностей. В первую очередь это длина. Спальный мешок обычно берут на 15-20 сантиметров длиннее роста человека, который в нем будет спать, а каремат должен либо идеально соответствовать, либо быть чуть больше. Чаще всего в продаже встречаются решения с показателем 1,8-2 метра, но если человек очень высокий, то можно положить подушку в изголовье, на дно палатки. Ширина ковриков обычно не менее 50-60 сантиметров, что оптимально для одного.

Толщина не должна быть меньше 7 миллиметров или 4, если еще присутствует фольгированный слой – важно, чтобы при сжатии пальцами показатель оставался в пределах 3 мм. Максимальная толщина достигает 16 миллиметров. В данном случае, вы получаете достаточно дорогое и довольно объемное изделие, которое будет трудновато упаковать, но на нем не чувствуются сильные перепады поверхности.

Предыдущий параметр не всегда связан с качеством теплоизоляции, ведь многое зависит от материала и почти на всех изделиях есть показатель R-value, который может быть от 1 до 9 и отражает реальное сопротивление холоду. Здесь единица означает +9 по Цельсию, а девятка – до -45.

Осознанный выбор

Учитывая все эти особенности, можно без проблем подобрать подходящий каремат. Остается только сопоставить характеристики, бюджет и собственные предпочтения – некоторые даже стараются выбрать модель в цвете под свой спальник или палатку. Также большой плюс, если такое снаряжение поставляется с резинками или чехлом, чтобы его было удобно свернуть и упаковать, уберечь от загрязнений.

Обычно туристические коврики в Украине можно купить по цене от 160 до 2100 гривен во всех возможных цветах, размерах и из различных материалов.