Гид соискателя: три ошибки при поиске работы в Европе

Трудоустройство в Европе связано с рядом нюансов и особенностей, которые в конечном итоге влияют на комфортную работу в выбранной стране. Если подойти к вопросу выбора страны и подходящей профессии неосознанно, то велика вероятность оказаться в ситуации, когда местный работодатель будет нарушать трудовые условия и обязательства. Например, задерживать зарплату, нагружать работой не по трудовым обязательствам, которые были указаны в договоре о найме. Либо, в некоторых ситуациях оказывается, что работник по бумагам выполняет одну работу, а на практике требуется делать совершенно другое. Чтобы такого не было следует заранее изучить условия и особенности трудоустройства.

Эксперты компании LAYBOARD, рассказывают с какими ошибками сталкиваются работники при трудоустройстве в европейских странах.

Три базовые ошибки

При поиске работы за границей надо находить такие варианты, в которых есть 100%-ая уверенность, что это перед вами добросовестный работодатель. Однако, когда проводится поиск работы в другой стране, то заранее не знаешь, добросовестная компания перед тобой в вакансии или нет. Поэтому часто допускается ряд ошибок, которые ведут к плохому трудоустройству. В том числе, нарушению прав работников, переработкам и многое другое. Причем, не надо думать, что так происходит лишь в паре стран. Такое может случиться с каждым. Будь то трудоустройство в Польше или поиск работы в Чехии.

Чтобы такой ситуации не произошло, приведем базовые ошибки, которые совершают потенциальные работники при поиске подходящей вакансии. 3 основных ошибки заключаются в следующем:

Ведутся на слишком заманчивые требования. Многие работодатели в Европе, особенно начинающие компании, чтобы заманить к себе максимальное количество людей, делают объявления и открывают вакансии, которые отличаются особой заманчивостью. Например, указывают зарплату выше рынка. Требований по знанию иностранных языков у таких организаций нет. Пишут, что работа будет легкая и пару часов в день, а то и в неделю. Предоставляют полный социальный пакет, оплачивают транспорт и жильё. Предлагают оплатить и питания. Все эти условия, конечно, хороши. Однако, не стоит сразу вестись на подобные вакансии. Лучше всего заранее изучить, что это за компания, чем занимается и как давно на рынке. Если организация только вышла на рынок, зарегистрировалась пару дней или недель назад, то это звоночек не в лучшую сторону; Не проверяют компании. Чтобы не оказаться в ситуации, когда работа в Европе будет в тягость, необходимо заранее детально проверять компании. Организации, в которые собираетесь трудоустроиться. Например, следует изучить, какую деятельность ведет работодатель, чем занимается и какие услуги предоставляет. Либо же, какие продает товары. Изучить сайт компании. Если такого нет, то это не самый лучший признак, так как в 2021 году любая уважающая себя компания должна иметь даже минимальный сайт со своими данными и информацией о себе. Следует посмотреть рейтинг надежности фирмы; Не читают отзывы. Отзывы – это реальное мнение людей, которые работают, либо покинули фирму. Если видите, что на интересующую компанию имеются многочисленные отрицательные отзывы, то лучше обойти фирму стороной.

Учитывайте эти ошибки при выборе работы в Европе. Трудоустраивайтесь в проверенные места с положительными отзывами от работников.