Как не попасть в ловушку мошенников при оплате картой?

Современные мошенники могут не только незаметно вытащить кошелек в общественном транспорте, но и увести деньги с карты. Будучи невнимательным к вопросу безопасности личных средств, человек легко становится уязвимым перед хитростью преступников.

Эксперты финансового рынка составили 8 советов, которые помогут защитить деньги на карте при проведении операций.

Правило №1 — Не рассказывайте пароли и коды другим лицам

Не доверяйте ПИН-коды от карты никому, включая близких родственников и друзей. Это конфиденциальная информация, которую не вправе требовать даже сотрудники банков при общении с клиентом. Также лучше не записывать пароли в телефон и не хранить такие данные рядом с картой. Не стесняйтесь прикрывать рукой клавиатуру, когда вводите комбинацию из цифр в магазине или в банкомате.

Не менее важный CVV-код, расположенный на обратной стороне карты. Его запрашивают платежные системы при оплате покупок в интернет-магазинах. Если не хотите быть ограбленным, не называйте эти секретные цифры. Ими интересуются только мошенники. Например, они могут попросить назвать полные сведения о карте для перевода денег. В то время как для операции нужен только номер карты. Учтите это.

Правило №2 — Совершайте покупки только со своих гаджетов

Делать покупки нужно только со своего телефона или компьютера, чтобы случайно не сохранить пароли на чужом устройстве. Если все же пришлось воспользоваться сторонним гаджетом, немедленно смените коды. А в случае потери телефона, на котором был установлен интернет-банкинг или любое другое платежное приложение, свяжитесь с банком и попросите отключить СМС-оповещения и заблокировать доступ к счету с устройства.

Правило №3 — Покупайте только на трастовых сайтах

Не доверяйте сомнительным порталам с небывалыми скидками и акциями. Вы рискуете попасть на удочку грабителей. Пользуйтесь надежными и проверенными интернет-магазинами и сервисами, предоставляющими кредит на карту. Чтобы не потерять ссылки, сохраняйте их в закладки. Обращайте внимание на адрес ресурса. У безопасного сайта он начинается с https://.

Правило №4 — Держите карту всегда в поле зрения при оплате

Карта — вещь, которая не должна попадать в руки других людей. Рассчитываясь картой в ресторане или магазине, например, не отдавайте сотруднику заведения ее. Настаивайте на оплате лично через терминал.

Правило №5 — Подключите СМС-оповещения

С этой опцией вы будете получать СМС от банковского учреждения о движениях по карте. Что позволит не пропустить сомнительные действия со счетом. Важно также не игнорировать уведомления, чтобы иметь возможность оперативно среагировать на подозрительную транзакцию. Если вы заподозрили неладное, звоните в банк и просите отменить оплату и заблокировать счет до выяснения обстоятельств.

Правило №6 — Установите антивирусную программу

Антивирус призван оберегать от вредоносных сайтов, где обитают мошенники. Установите его на телефон, планшет, компьютер и не забывайте обновлять по необходимости.

Правило №7 — Не реагируйте на сообщения с сомнительными ссылками

Если пришло сообщение от неизвестного адресанта, не открывайте его. Тем более не переходите по ссылкам, которые находятся в письме. Это могут быть вредоносная программы, которые считывают персональные данные.

Правило №8 — Перепроверяйте информацию

Учтите, мошенники — хорошие психологи. Они не дают жертве времени на размышления, поэтому придумывают всяческие уловки в надежде, что вы поверите и “выложите” сразу необходимую информацию. Однако финансовые вопросы не терпят спешки. Если вам звонят и сообщают о беде, которая случилась с родственником и просят перечислить деньги, не спешите выполнять требование. Попросите подождать 5 минут для проверки ситуации.

Соблюдая минимальные меры предосторожности, вы убережёте себя от форс-мажоров, которые нередко происходят с банковскими картами.