Гід покупця: як купити доступний і надійний старий автомобіль

Ринок вживаних автомобілів переживає бум, оскільки нові автомобілі дорожчають, а люди намагаються уникати поїздок в громадському транспорті через пандемію коронавірусу. Знайти старий автомобіль нескладно, але знайти надійний і доступний за ціною — складніше.

Купівля вживаного автомобіля, а не нового — кращий спосіб заощадити на транспортному засобі. Сьогодні можна купити таке авто в кредит Львів, Київ, Харків, Одеса та багато інших міст країни вже мають компанії які надають таку можливість.

Оскільки нові автомобілі швидко знецінюються, як тільки вони залишають стоянку нового автосалону, ви можете отримати набагато нижчу ціну, коли вони з’являться в продажу через кілька років. Однак не всі автомобілі старіють, так само як інші. Ви повинні враховувати їх прогнозовану надійність в майбутньому, а також те, як з ними поводилися протягом перших років користування.

Головне — знайти баланс між надійністю і доступністю. Більш новий автомобіль, який коштує трохи дорожче, в кінцевому підсумку може виявитися дешевшим, через те, що він може прослужити кілька років за невисокою ціною, а наддешевий автомобіль може виявитися дорогою помилкою, оскільки витрати на його обслуговування будуть стрімко рости.

Встановіть реалістичний бюджет

Ви все одно можете знайти надійний автомобіль, якщо знаєте, де шукати. По-перше, ви повинні поставити надійність на чільне місце свого списку бажань, і вам, можливо, доведеться пожертвувати деякими функціями, щоб її отримати. Можливо, вам доведеться купити старішу, але більш надійну модель або новішу модель з меншою кількістю наворотів.

Пам’ятайте всі витрати

Одна величезна помилка, яку здійснюють багато покупців автомобілів, — це не думати про всі витрати на володіння автомобілем. На додаток до початкового внеску і щомісячних платежах при покупці авто в розстрочку вам також доведеться платити за паливо, обслуговування, парковку і страхування автомобіля. Легко побачити, що ваш бюджет подвоїться (або більше), коли ви почнете додавати всі витрати на володіння автомобілем.

Знайдіть відповідне фінансування

Автосалони будуть більш ніж щасливі організувати фінансування покупки вашого б/у автомобіля. Зрештою, вони отримують значну частину своїх доходів, виступаючи в якості посередників між позичальниками та кредиторами.

Однак, ви можете переконатися, що отримуєте найбільш вигідну угоду щодо фінансування, отримавши попередньо схвалену пропозицію про фінансування, перш ніж починати покупки особисто. Це легко зробити онлайн, звернувшись до декількох кредиторів індивідуально або за допомогою однієї заявки через веб-сайти кредитування.

Знайдіть автомобіль, відповідний вашим потребам і бюджету

Прийшов час для самого цікавого: знайти старий автомобіль, який одночасно доступний і надійний.

Перший крок — це чесно оцінити ваші потреби та подумати про тип автомобіля, який їх задовольнить, не перевищуючи при цьому вашого бюджету. Гарна ідея — розділити свої потреби та бажання, використовуючи список потреб як «обов’язкових» і «бажань» як «я б хотів мати».

Гарне місце для початку — це почитати рейтинги та огляди старих автомобілів. Вони створені, щоб відповісти на питання, які задають покупці б/у автомобілів, коли вони хочуть купити собі таку машину. З огляду на, що вам потрібен надійний і доступний автомобіль, вам потрібно зосередитися на середніх цінах і рейтингу надійності транспортного засобу, а також на інформації про вартість володіння. Це допоможе виключити ті автомобілі, які не відповідають тому, що вам потрібно від транспортного засобу, занадто дорогі або на які ви не можете розраховувати в довгостроковій перспективі.

На цьому етапі ви хочете почати шукати те, що є на ринку. Якщо пропозиція з автомобілем здається занадто гарною, щоб бути правдою, це, ймовірно, через аварію або іншої проблеми з його історією, і вам потрібно уважно вивчити звіт про історію автомобіля, перш ніж рухатися далі.

Баланс між віком та надійністю

Один з найбільш складних аспектів пошуку надійного уживаного автомобіля — знайти баланс між ідеєю покупки більш старого автомобіля з відмінною репутацією в плані надійності й придбанням нового автомобіля з поганою прогнозованої надійністю. Розрахунок стає ще більш складним, якщо ви додаєте ціну, вартість володіння і характеристики.

Ось що слід врахувати: наднадійний старий автомобіль, швидше за все, не зіткнеться зі значно більш високими витратами на обслуговування і ремонт, будь то чотирирічний або шестирічний вік. Чого не можна сказати про завідомо ненадійні автомобілі між третім і п’ятим роками експлуатації. Кожна нова машина в якийсь момент стає старою, і вам потрібно подумати про ці довгострокові витрати.

Подумайте про витрати на запчастини і ремонт

Якщо ви шукаєте низькі витрати на обслуговування і ремонт протягом усього терміну служби, ви, ймовірно, захочете обирати серед масових моделей. Чим більше ексклюзивний автомобіль, тим менше ймовірність того, що ви зможете знайти дешеві запчастини в міру його старіння. Легко знайти запчастини для таких транспортних засобів, у яких були тривалі виробничі цикли і високі продажі протягом усього терміну служби.

Думайте про мейнстрімі, а не про розкоші

Звичайно, коли ви купуєте старий автомобіль, вам часто доводиться йти на компроміси. Автомобіль вашої мрії може мати розкішне назву, але якщо для вас важливі надійність і доступність, можливо, вам доведеться піти на компроміс.

Враховуйте економію палива

Відмінний спосіб заощадити гроші протягом всього терміну служби автомобіля — це вибрати модель з меншою витратою бензину. Незалежно від того, чи розглядаєте ви автомобілі, вантажівки або позашляховики, деякі моделі більш ефективні, ніж інші.

Ви також повинні враховувати тип палива, яке використовує автомобіль.

Ретельний тест-драйв

Як тільки ви переконаєтеся, що особистий перегляд конкретної старої машини коштує ваших зусиль, пора призначити час і місце, щоб оглянути машину і пройти тест-драйв. Якщо автомобіль знаходиться в автосалоні, вам доведеться або поїхати туди, або домовитися про те, щоб дилер привіз автомобіль до вас додому або на роботу.

Вам потрібно приїхати раніше, щоб ви могли дивитися і слухати, як під’їжджає машина. Ви можливо захочете відзначити дивні звуки або дим, що виходить з машини. Потім вам слід ретельно оглянути автомобіль, перш ніж відправитися в поїздку.

Оскільки ми все ще перебуваємо в розпалі пандемії COVID-19, вам потрібно переконатися, що інтер’єр продезінфікований, перш ніж здійснювати тест-драйв. Гарна ідея — принести свої власні серветки, так як ніколи не знаєш, наскільки уважним може бути продавець.

Тест-драйв починається задовго до того, як ви запустите машину. Спочатку вам потрібно відрегулювати сидіння і дзеркала, щоб переконатися, що ви можете зручно розташуватися, дотягнутися до елементів управління і побачити все, що вам потрібно. Потім проїхати тими типами доріг, по яких ви зазвичай їздите.

Використовуйте майже всі свої почуття. Дивний запах може вказувати на цвіль від повені. Відчуття вібрації може бути пов’язано з пошкодженням підвіски або поганими шинами. Плями або погана фарба можуть вказувати на ділянки, на лагодження яких потрібно витратити гроші. Нарешті, шум двигуна, автоматичної коробки передач або підвіски може вказувати на безліч проблем, від незначних до серйозних.

Рекомендується робити нотатки, щоб можна було вказати на проблемні області, коли ви відправляєте автомобіль на техогляд.

Найважливішою частиною практично будь-якої покупки уживаного автомобіля є ретельний огляд надійним механіком. Єдиний виняток — коли ви купуєте сертифікований старий автомобіль, на який поширюється гарантія. Навіть тоді це все ще хороша ідея.

Це особливо важливо, якщо надійність стоїть на першому місці в вашому списку бажань. Хороший механік підкаже, які автомобілі підходять найкраще, а яких слід уникати. Вони будуть знати загальні проблеми, з якими стикаються певні автомобілі, і можуть зосередити свої зусилля на перевірці цих особливостей.