Гід споживача: чим зумовлений ріст продажів електрошвабр та пилососів

З моменту початку пандемії коронавірусу, люди почали розуміти, що карантинні обмеження будуть довгостроковими, і почали переосмислювати свої потреби та все більше і більше звертатися за допомогою до технологій. Ідея про те, що вірус передається через повітря, в поєднанні з усвідомленням забруднення великого міського середовища привели до піку продажів продуктів спрямованих на підтримання чистоти в будинку.

Акцент на приготування їжі в домашніх умовах, збільшив продажі кухонних комбайнів, хлібопічок і кавоварок. Оскільки прибирання стало частішим, коли люди залишалися в будинку весь день, одними з головних фаворитів продажів стали пилососи преміум-класу і сучасні електрошвабри (підлогомийні машини для дому).

Покупці все більше звертають увагу на якісні товари відомих брендів, щоб компенсувати відсутність поїздок за кордон.

Чому зростає популярність сучасних засобів збирання

Підлоги — це класичне місце куди насамперед потрапляє принесений з вулиці бруд. В умовах пандемії, люди стали надавати чистоті підлог особливе значення і сучасні технології їм в цьому залюбки допомагають. Точно так же швабри і засоби для прибирання підлоги з роками еволюціонували, і тепер вони містять електронну механіку віджимання для прискорення процесу миття підлог. Можливо літнім людям може знадобитися деякий час, щоб звикнути до цього, але, провівши досить часу з таким приладом, наприклад як Karcher FC 5, вони, ймовірно, забудуть, як використовували традиційний засіб для чищення підлог — відро та тряпку.

Оснащена системою подвійного бака, яка розпорошує воду прямо перед шваброю, така електрошвабра дозволяє швидко очистити значну територію, не покладаючись на відро з водою.

Провідні та безпровідні

Всі електричні швабри, будь то дротові або бездротові (на акумуляторах), вимагають доступу до розетки. Провідні швабри повинні бути підключені під час використання, а бездротові швабри заряджаються між використаннями. Електричні швабри зазвичай мають кілька режимів прибирання, в тому числі один спеціально для миття дерев’яних підлог. Деякі поставляються зі знімними поворотними головками або подушечками, які роблять прибирання підлоги швидше і простіше.

Швабри оснащені різними ергономічними функціями, деякі з яких впливають на комфорт, наприклад, телескопічні ручки для регулювання довжини. Матеріали та конструкція ручки можуть привести до стомлення. Чим менше зусиль потрібно для захоплення ручки швабри, тим менше ймовірність судом рук і втоми передпліч після її використання.

Багато швабр мають функції, що полегшують прибирання біля меблів і в важкодоступних місцях. Форма головки швабри — кругла, трикутна або прямокутна — також впливає на те, наскільки легко вона зможе отримати доступ до кутів і вузьких місць.

Карантинні перспективи

У наступному році, як зазначають експерти, нічого особливо не зміниться. Пандемія як і раніше буде у всіх на вустах, все ще будуть невизначеності, тільки українці стануть більш звичними до цих речей. Триватиме зростання продажів в категорії «все для дому» і в категорії якісних продуктів. Тому що очевидно, що тепер українці вважають за краще витрачати гроші на якісні продукти, які будуть служити їм протягом більш тривалого періоду часу.