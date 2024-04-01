Гід покупця: що таке герметики й як вони вплинули на сучасне будівництво

Сучасні технології зробили значний вплив на розвиток і вдосконалення будівельних й особливо це стосується герметиків, які зайняли важливе місце в лінійці сучасних будівельних матеріалів, виконуючи ключову роль у забезпеченні надійності та довговічності конструкцій. Їх можна розглядати як допоміжні, але вкрай необхідні матеріали, які застосовуються в комплексі з основними будівельними матеріалами.



Герметики https://sikabud.com/germetiki/ – це еластичні матеріали, що застосовуються у будівництві для герметизації стиків, щілин і швів між різними конструктивними елементами. Вони тісно пов’язані з такими матеріалами, як клеї, гідроізоляційні мембрани, мастики. Разом вони утворюють групу допоміжних ущільнюючих матеріалів, які доповнюють основні конструкційні матеріали.

Як зазначають експерти компанії Sikabud, ці матеріали використовуються для наступних цілей:

Захист від протікань.

Герметики надійно ущільнюють стики між панелями, віконними рамами, трубами тощо, не допускаючи проникнення вологи, вітру та пилу всередину приміщення.

Герметики надійно ущільнюють стики між панелями, віконними рамами, трубами тощо, не допускаючи проникнення вологи, вітру та пилу всередину приміщення. Компенсація деформацій.

Завдяки еластичності, герметики можуть поглинати деформації конструкцій від температурних коливань, осадки будівлі чи землетрусів, зберігаючи цілісність ущільнюваного шва.

Завдяки еластичності, герметики можуть поглинати деформації конструкцій від температурних коливань, осадки будівлі чи землетрусів, зберігаючи цілісність ущільнюваного шва. Звуко- та теплоізоляція.

Герметики підвищують звуко- і теплоізоляційні характеристики вузлів примикання конструктивних елементів.

Герметики підвищують звуко- і теплоізоляційні характеристики вузлів примикання конструктивних елементів. Захист від корозії.

На відміну від металевих кріплень, герметики не схильні до корозії та довговічні в агресивних середовищах.

На відміну від металевих кріплень, герметики не схильні до корозії та довговічні в агресивних середовищах. Естетичний вигляд.

Герметики надають акуратний і рівний вигляд ущільненим швам між конструкціями.

Основні типи герметиків для будівництва – акрилові, силіконові, поліуретанові та бутиленові. Їх вибирають залежно від типу матеріалів, кліматичних умов експлуатації, необхідної еластичності та адгезії.

Історія розвитку герметиків

Герметики як клас будівельних матеріалів почали використовуватись відносно нещодавно, в XX столітті, з розвитком хімічної промисловості та синтетичних полімерів. Одними з перших герметиків, що застосовувались у будівництві, були бітумні мастики – суміші бітумів з наповнювачами. Їх використовували для ущільнення швів ще на початку 1900-х років.

У 1930-х роках з’явились перші каучукові герметики на основі натурального або синтетичного каучуку. Вони відрізнялись більшою еластичністю порівняно з бітумними мастиками.

Проривом стало впровадження силіконових герметиків у 1960-х роках. Розроблені компанією Dow Corning, вони мали високу атмосферостійкість, стійкість до ультрафіолету та широкий температурний діапазон експлуатації.

У 1970-80-х з’явились акрилові, поліуретанові та модифіковані силіконові герметики, які розширили асортимент та можливості застосування цих матеріалів у будівництві.

Сучасні герметики постійно вдосконалюються шляхом додавання різних модифікаторів та наповнювачів для поліпшення їх експлуатаційних характеристик та екологічності. Але справжня революція герметизації будівельних конструкцій припала саме на другу половину ХХ століття.

Як герметики вплинули на сучасне будівництво й де ще їх застосовують?

Герметики зробили значний вплив на сучасне будівництво та суттєво розширили можливості проектування і монтажу конструкцій. Фахівці компанії називають такі переваги використання герметиків:

Завдяки герметикам стало можливим з’єднувати елементи будівельних конструкцій без жорстких з’єднань, спираючись на еластичність матеріалу для компенсації деформацій. Це дозволило зробити конструкції легшими. Герметики ефективно ущільнюють стики між елементами огороджувальних конструкцій, забезпечуючи надійну ізоляцію приміщень від протягів, протікань і вологи. Заміна деяких металевих кріпильних елементів на герметики дозволила уникнути корозії і подовжити термін експлуатації конструкцій. Силіконові герметики уможливили застеклення великих віконних прорізів і облицювання фасадів структурним склом. Герметики добре поглинають вібрації і шуми, ущільнюючі зазори між елементами конструкцій.

Крім будівництва, герметики широко застосовуються й в інших галузях:

Автомобілебудування (герметизація кузовів, вікон, фар).

Літакобудування.

Суднобудування.

Виробництво побутової техніки.

Монтаж інженерних комунікацій.

Таким чином, використання сучасних герметиків зробило будівельні конструкції більш довговічними, надійними та енергоефективними.

Як на їх розвиток вплинули сучасні технології?

Сучасні технології зробили значний вплив на розвиток і вдосконалення будівельних герметиків. в першу чергу це – застосування новітніх полімерних сполук, таких як силан-модифіковані полімери, поліуретани, MS-полімери тощо, що дозволило створити герметики з покращеними експлуатаційними характеристиками – більшою еластичністю, адгезією, атмосферостійкістю.

Введення нанодобавок і нанонаповнювачів забезпечило поліпшену стійкість герметиків до УФ-випромінювання, грибків, вогню. Також нанотехнології збільшили життєвий цикл герметиків, а використання біополімерів рослинного походження дозволило створити екологічно чисті герметики з низьким вмістом ЛОС (летких органічних сполук).

Моделювання на молекулярному рівні дає можливість прогнозувати властивості нових композицій герметиків перед їхнім синтезом., а сучасні автоматизовані лінії забезпечують високу якість, однорідність і стабільність властивостей складу. Застосування вдосконалених мінеральних наповнювачів покращує реологічні і адгезійні властивості герметизуючих мас.

Ведеться розробка спеціальних безповітряних герметиків з добавками-реагентами, що вступають в реакцію з киснем.

Таким чином, новітні досягнення в галузі полімерних матеріалів, нанотехнологій, біотехнологій та комп’ютерного моделювання дозволяють створювати герметики з поліпшеними експлуатаційними характеристиками, довговічністю та екологічністю.