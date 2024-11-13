Гід споживача: акумулятори LiFePO4 — безпечні та довговічні?

Через часті відключення електроенергії влітку та невтішні прогнози на осінньо-зимовий період багато людей встановили акумулятори — хто в квартирі, хто в приватному будинку. Відомо, що найбільшу небезпеку становлять літій-іонні (Li-Ion) акумулятори, які вже спричинили численні пожежі, іноді з летальними випадками. Тому популярністю почали користуватися залізофосфатні акумулятори (LiFePO4) та установки зберігання енергії на їх основі.

Більшість нових пристроїв, на зразок EcoFlow, використовує саме LiFePO4. Також багато людей купили саморобні збірки акумуляторів із LiFePO4-елементів або навіть збирали їх самостійно. Адже за їхню безпеку й довговічність відповідає BMS, яка захищає комірки та весь акумулятор!

На жаль, це не зовсім так, зазначає голова комітету дСЕС АСЕУ Сергій Ручко.

Попри заявлену безпеку залізофосфатних акумуляторів, варто пам’ятати про їхню потенційну небезпеку, нагадує він. Так, під час аварійної ситуації такі акумулятори не вивільняють енергію стрімко, але LiFePO4 комірка може розігрітися до 250 і більше градусів — це вище за температуру займання паперу й багатьох інших матеріалів.

Враховуючи, що дуже багато людей нехтують найпростішими правилами безпеки, і розміщують акумулятори в коридорі або навіть у шафі, де поруч знаходяться легкозаймисті речі, наслідки від пожежі “безпечних” акумуляторів можуть бути не менш серйозними, ніж у випадку Li-Ion. Саме тому всі фірмові акумулятори мають металеві корпуси, що виконують функцію протипожежного захисту. Натомість саморобні збірки в легкоплавких пластикових чи дерев’яних корпусах не тільки не зупинять пожежу, але й можуть стати додатковим джерелом вогню.

Наступний важливий чинник, що впливає на довговічність LiFePO4 акумулятора, — температурний режим роботи, яким часто нехтують. З міркувань безпеки або комфорту власники розміщують акумулятори там, де їх бути не повинно. Важливо пам’ятати, що LiFePO4-елементи здатні працювати визначені документацією 5000–8000 циклів лише за температури 25 градусів, а при температурі нижче нуля або вище 50 градусів у комірках починаються незворотні процеси деградації, що значно скорочують термін служби всього акумулятора.

Тож, якщо акумулятор знаходиться на балконі чи в неопалюваному приміщенні, слід подбати про підігрів, а якщо у невентильованому малому просторі (шафі) — про охолодження. За захист від перегріву й переохолодження має відповідати BMS. Проте стандартні заводські налаштування BMS часто ширші за ті, що рекомендовані виробником, тому, якщо їх не змінити, на 8000 циклів можна не розраховувати.

Не менш важливими є умови зберігання акумулятора. Протягом останніх місяців в Україні не було відключень електроенергії, і власники вимкнули свої системи зберігання. Однією з особливостей LiFePO4-акумуляторів є втрата заряду на рівні 3% на місяць. Якщо акумулятор стоїть без діла вже пів року, його потрібно підзарядити: по-перше, щоб бути готовим до відключень, а по-друге, щоб забезпечити найкращі умови для зберігання. При цьому важливо правильно підзаряджати акумулятор, заряджаючи його до 100%, аби BMS змогла збалансувати комірки, і розряджаючи до 50-60%.

Окрім цього, важливим є і якість виготовлення залізофосфатних комірок. Багато користувачів поділилися досвідом купівлі LiFePO4-комірок на форумі, адже навіть у перевірених продавців не завжди трапляються якісні елементи. Ви також можете поділитися власним досвідом на форумі.

Окремо слід зазначити електричні ризики. Так, низковольтний акумулятор сам по собі безпечний і не становить загрозу для життя людини. Але струми, які протікають про кабелях при його роботі, відсутність захисту від короткого замикання, поганого контакту як між комірками всередині акумулятора так і BMS несе не меншу загрозу.

При короткому замиканні, за дуже короткий термін, може вивільнитись вся накопичена енергія вашого акумулятора, і якщо ваш акумулятор не облаштований додатковими методами захисту, як то запобіжники та/або автоматичні вимикачі, ви будете не встані зупинити цей процес, і будете лише спостерігати, за його наслідками. В незалежності від того, чи у вас безпечний залізофосфатний акумулятор, чи небезпечний літій-іон, наслідки короткого замикання будуть нести ті самі наслідки. Багато додаткової корисної інформації про безпеку залізофосфатних акумуляторів ви можете також знайти на YouTube каналі GreenPowerTalk.

Висновки

Переконайтеся, що біля акумулятора немає легкозаймистих речей; найкраще — розмістити його в металевому корпусі.

Ретельно вибирайте місце для акумулятора та налаштовуйте BMS, адже висока температура так само шкідлива, як і мороз.

Раз на 3 місяці заряджайте акумулятор.

Ці прості рекомендації допоможуть убезпечити акумулятор та оселю від нештатних ситуацій.