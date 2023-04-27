Комунальні тарифи в Україні: що буде з цінами в травні

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду для населення. Дія мораторію не поширюється на холодну воду та електроенергію.

Про те, що буде з тарифами у травні, пише РБК-Україна .

Тариф на електроенергію

В уряді України планують підвищити тарифи на електроенергію для населення. Проте, принаймні до 31 травня, вони залишаться на колишньому рівні. Рішення про це було ухвалено на останньому засіданні Кабміну.

Наразі населення платить 1,44 гривні за кВт/год, якщо споживається менше 250 кВт/год на місяць та 1,68 гривень за кВт/год, якщо споживається понад 250 кВт/год на місяць.

Водночас, голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявив, що в уряді розглядають два варіанти підвищення тарифу: до 2,40 гривень і до 2,80 гривень за 1 кВт/год.

Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ (Меморандуму) заявила про плани підвищити тарифи на газ та електроенергію. Терміни поки що не визначено.

Тарифи на холодну воду

Дія тарифного мораторію поширюється на гарячу воду населення. Однак це не стосується холодної води.

НКРЕКП спочатку підвищила тарифи на водопостачання з 1 січня 2023 року у середньому на 10-30%. Але потім це рішення було скасовано, а проект ухвали відправлений на доопрацювання.

НКРЕКУ планувала ще у березні 2023 року включити до порядку денного питання щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Однак досі це рішення не ухвалено.

Тим часом уже на початку травня комісія планує підвищити тарифи для окремих постачальників в Україні.

Ціни на газ

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Наразі 98% споживачів отримують газ від “Нафтогазу” за ціною 7,96 гривень за кубометр. Крім державної компанії, газ населенню продають ще вісім постачальників. З 1 травня закінчується дія річних контрактів.

Якщо постачальники – приватні компанії не продовжать договори з населенням на наступний рік, газ споживачам продаватиме “Нафтогаз” за ціною 7,96 гривень.