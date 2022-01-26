Нардеп-мільйонер від «Слуги нарду» щомісяця отримує з бюджету ₴20 тисяч на оренду житла

У 2019 році з бюджету нардепу виділили 20 тисяч грн на оренду житла, у 2020 році – під 160 тисяч, а у 2021 – 236 тисяч.

Депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч гривень компенсації на оренду житла в Києві.

Про це повідомляє Bihus.Info.

У 2019 році з бюджету нардепу виділили 20 тисяч грн на оренду житла, у 2020 році – під 160 тисяч, а у 2021 – 236 тисяч. При цьому мати нардепа та сестра за останні два роки купили майна на 20 млн гривень, а сам Клочко з дружиною є офіційними мільйонерами.

Повідомляється, що в Клочка немає свого житла, а в його декларації – орендована квартира на 100 квадратних метрів на околиці. Bihus.Info пише, що схоже, що саме на цю квартиру йде отримана з бюджету компенсація. В оголошенні на сайті нерухомості, квартиру майже такої ж як у декларації Клочка площі пропонують за 19 тисяч грн на місяць.

Відповідно до декларації за 2020 рік, Клочко отримав 517 тисяч гривень зарплатні і 820 тисяч гривень від продажу авто. Його дружина Неля також отримала 368 тисяч гривень з продажу автомобіля і майже 3,4 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Bihus.Info зазначає, що ФОП Неля Клочко зареєструвала у квітні 2019-го і одразу почала показувати мільйонні заробітки.

У готівці на двох з дружиною нардеп задекларував 3,5 млн гривень та 200 тисяч доларів.

На питання журналістів, чи вважає Клочко нормальним, маючи такі доходи, отримувати компенсацію на оренду з бюджету, нардеп відповів: «Я точно не порушую закон».

Нагадаємо, у вересні 2021 року стало відомо, що 70-річна матір депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка за останні два роки стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн. Клочко заявив, що не причетний до нерухомості матері, і пояснив, що їй допомагає його сестра.

Наприкінці грудня минулого року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо депутата Клочка за статтею про незаконне збагачення.

Андрій Клочко до депутатства був приватним підприємцем з основним видом діяльності – торгівля книгами. Дружина і нині займається підприємницькою діяльністю, торік жінка задекларувала понад 3,3 млн доходів. // LB.ua