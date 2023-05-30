Граничний вік перебування на військовому обліку призовників зменшили до 25 років

В Україні зменшили граничний вік перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

“Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. За – 304”, – написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Нардеп Ярослав Железняк уточнив, що законопроект ухвалили в цілому.

Як повідомляли у Міноборони, зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років: