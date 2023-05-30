Граничний вік перебування на військовому обліку призовників зменшили до 25 років
В Україні зменшили граничний вік перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.
Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.
“Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. За – 304”, – написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
Нардеп Ярослав Железняк уточнив, що законопроект ухвалили в цілому.
Як повідомляли у Міноборони, зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років:
- По-перше, необхідність їхнього щорічного прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.
- По-друге, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.