Гід споживача: Чому батарея ноутбука показує невірну інформацію?

Трапляється, що контролер батареї ноутбука починає працювати з перебоями, показуючи невірну інформацію про заряд. Наприклад, рівень ресурсу становить 70%, а в «Параметрах електроживлення» значиться всього лише 40%. Чим це загрожує і як відновити правильні дані?

Якщо акумулятор розряджається за 1 годину роботи або менше, калібрування йому вже не допоможе. Врятує тільки заміна, треба визначити модель батареї, зазвичай вона вказана на етикетці. Якщо етикетки немає, або вона пошкоджена і не видно інформації, можна використовувати цей ресурс, щоб знайти батарею по моделі ноутбука.

Як відкалібрувати батарею ноутбука

Завдання контролера – відображати напругу акумуляторних відсіків. Якщо він не справляється з цією роботою, виникнуть проблеми типу: «дуже швидко сідає», «абсолютно не тримає заряд» і т. п. Тому потрібно терміново діяти, а саме зробити калібрування. Це можна зробити вручну, або, якщо є така можливість, через програму BIOS.

Обидва ці метода включають в себе три етапи калібрування батареї:

Проведення повного заряду батареї;

Опустити рівень заряду акумулятора до нуля;

Потім зробити заряд до 100%.

Подібні маніпуляції дозволять скинути показники контролера. Після чого будуть вказуватися реальні дані. І ноутбук не буде відключатися або переходити в режим сну при ресурсі, скажімо, в 20-30%, оскільки за даними електроживлення він всього 5%.

Як це зробити вручну

Щоб розрядити літій-іонну батарею до кінця, доведеться змінити деякі установки:

Зайдіть в «Панель управління». Натисніть на підпункт «Електроживлення». Переставте галочку на пункт «Висока продуктивність». Клацніть на «Налаштування схеми електроживлення» навпроти цього рядка. У рядку «Переводити комп’ютер в сплячий режим» виберіть значення «Ніколи». Перейдіть в «Змінити додаткові настройки живлення». У вікні «Електроживлення» клікніть на меню «Батарея». Виберіть «Дія майже до повної розрядки батареї». Поруч зі «Від батареї» має стояти: «Гібернація». У рядку «Рівень майже повної розрядки батареї» вкажіть 5% або навіть менше.

Підтвердивши зміни, можете закрити «Панель управління». Тепер зарядіть ноутбук до 100%, після чого відключіть мережеве живлення. Гібернація не дозволить системі переходити в стан сну і переривати розрядку. Ноутбук швидко розрядиться і потухне. Після цього зарядіть його знову до 100%.

В подальшій роботі режим «Високої продуктивності батареї» вам не знадобиться, так що можете переключитися на інший, більш економний.

Автоматично з допомогою BIOS

Цей методом радимо задіяти тільки досвідченим користувачам, які впевнено відчувають себе за ноутбуком. Коли система буде завантажуватися, натисніть на одну з цих клавіш:

Del. F2. F3. F8. F10. F12. Esc.

У різних моделей настройки різні, так що потрібно підібрати, яка з них підходить саме вам.

Перейдіть на вкладку Boot. Зайдіть в підменю Smart Battery Calibration. З’явиться віконце з питанням: «Would you run the Battery Calibration?» Підтвердіть клавішею «Yes».

Тепер повинен включитися індикатор «Current Battery Level», який буде показувати відсоток проведення калібрування. Дочекайтеся закінчення. Вийдіть з програми, натиснувши кнопку Esc.

Проводячи калібрування за допомогою BIOS, переконайтеся, що блок живлення відключений.

Встановивши спеціальну програму

Додатків для калібрування існує безліч. Але вони не універсальні, а підходять для певних моделей ноутбуків. Тому потрібно вибрати саме ту, якою зможе скористатися ваш лептоп.

Battery Care

Провести власне калібрування, встановивши це додаток, не вийде. Зате програма виявить всі недоліки в живлення ноутбука.

Утиліта покаже не тільки заряд акумулятора, але і час, що залишився до його розряду. Крім цього, вона повідомить вам про перегрів процесора і жорсткого диска.

Smarter Battery

У порівнянні з попередньою, ця програма платна. Правда, можна встановити її на термін ознайомлення. Тут функціонал набагато ширше. Але якщо потрібно провести калібрування, потрібно реєстрація.

При неможливості встановити жодну з цих програм на ваш ноутбук, скористайтеся сайтом виробника пристрою. Зазвичай утиліти калібрування там присутні.

Навіщо калібрувати батарею

Досвідчені користувачі рекомендують проводити калібрування хоча б раз в 2-3 місяці, але якщо використовуєте ноутбук не інтенсивно, то інтервали між процедурами можна збільшити. Новий пристрій теж бажано перед експлуатацією відкалібрувати. І обов’язково варто зробити це, якщо акумулятор стрімко почав втрачати заряд.

Звичайно, акумулятори, як і багато інших пристроїв, з часом «старіють», і повернути їм колишню новизну навряд чи вдасться. Але від помилок в показаннях контролера в процесі зарядки-розрядки можна позбавитись.