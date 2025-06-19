Міністр фінансів пояснив, навіщо хочуть створити реєстр рахунків та банківських сейфів українців

Для приєднання України до зони платежів в євро потрібно ухвалити відповідний закон. Він містить багато норм, серед яких створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх виступ під час конференції НБУ в Києві, яка транслюється на Youtube.

Як зазначив міністр, законопроєкт зараз перебуває на розгляді в парламенті. За його словами, проєкт “досить складний, і деякі питання є досить дискусійними й важкими для сприйняття”.

“Я вважаю, що нам треба прийняти факт: якщо ми хочемо здійснювати платежі в євро, ми маємо максимально швидко прийняти цей закон. У нас немає іншого вибору”, – сказав міністр.

Марченко повідомив, у разі ухвалення закону розрахунки в євро максимально спрощуються. “Не буде необхідності відкривати рахунки в інших країнах, можна з України буде здійснювати ці платежі. По-друге, замість днів розрахунків це може зайняти секунди, хвилини. По-третє, комісійні. Замість комісій, які зараз є від 0,7 до 1,5%… ці платежі будуть без комісій”, – сказав він.

Міністр розповів, що для громадян, які не мають проблем із законом, буде можливість показати власні рахунки і сказати: “Ми, якщо показали власний рахунок, маємо право здійснювати платежі в будь-яку країну ЄС”.

“Звичайно є багато дискусій, які стосуються реєстру рахунків, комірок, інших речей, які зараз є дискусійними. Але ми маємо пройти цей шлях, бути прозорими і зрозуміти: якщо ми хочемо здійснювати платежі в зоні євро, це наш шлях, який має невблаганно нас до цього підвести”, – сказав він.